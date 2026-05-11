«Крылья Советов» или «Акрон» сыграют в стыковых матчах за сохранение места в РПЛ. Они проведут очную игру в последнем туре

«Акрон» и «Крылья Советов» определят, кто сыграет в переходных матчах.

«Крылья Советов» и «Акрон» определят, кто из них останется в Мир РПЛ , а кто сыграет в стыковых матчах.

После 29 проведенных туров Мир РПЛ самарский и тольяттинский клубы занимают 12-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно. В последнем туре они проведут очный матч на стадионе «Крыльев».

Если победу одержат хозяева или команды сыграют вничью, то «Крылья Советов » сохранят прописку в высшем российском дивизионе, а «Акрон » сыграет в переходных матчах с одной из команд Лиги Pari. Если победят тольяттинцы, то место в Премьер-лиге сохранят они. В таком случае в зону стыковых матчей опустятся «Крылья Советов».

Встреча этих клубов состоится 17 мая и начнется в 18:00 по московскому времени.