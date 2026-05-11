  • «Крылья Советов» или «Акрон» сыграют в стыковых матчах за сохранение места в РПЛ. Они проведут очную игру в последнем туре
«Крылья Советов» или «Акрон» сыграют в стыковых матчах за сохранение места в РПЛ. Они проведут очную игру в последнем туре

«Крылья Советов» и «Акрон» определят, кто из них останется в Мир РПЛ, а кто сыграет в стыковых матчах. 

После 29 проведенных туров Мир РПЛ самарский и тольяттинский клубы занимают 12-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно. В последнем туре они проведут очный матч на стадионе «Крыльев». 

Если победу одержат хозяева или команды сыграют вничью, то «Крылья Советов» сохранят прописку в высшем российском дивизионе, а «Акрон» сыграет в переходных матчах с одной из команд Лиги Pari. Если победят тольяттинцы, то место в Премьер-лиге сохранят они. В таком случае в зону стыковых матчей опустятся «Крылья Советов». 

Встреча этих клубов состоится 17 мая и начнется в 18:00 по московскому времени. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Стыковой матч за непопадание в стыковые матчи🙂
Как сказал Шекспир: "Весь МИР РПЛ - стыковые матчи, а футболисты актеры, которых никто не видит из-за Fan ID"
Если Нижний и Махачкала выиграют оставшиеся матчи, а Акрон проиграет КС в последнем туре, то вылетят напрямую тольяттинцы.
Оренбург за Крылья 🤝
Главное, чтобы обе остались в РПЛ. В некотором смысле даже лучше, если Крылья Советов будут с Ротором играть. Во-первых, интересное противостояние волжское Самары и Волгограда (и двух команд с историей, которой пока у Акрона нет). Во-вторых, КС полезно ощутить близость вылета - что-то вроде прививки. Крыльям Советов пора просыпаться и быть хотя бы на уровне Балтики. У нас не такой сложный чемпионат, что в нем Крылья Советов не могут быть в пятерке хотя бы.
А Балтика давно была хорошей командой? Если в условной Англии Лестеры хоть иногда, но могут быть чемпионами, то в России в пятерку попасть - задача реальная просто для более или менее всех. Тем более, для Кр. Советов.
Надеюсь Крылья отправят нерадивого соседа в пердив
1:1
Приемлемо😊
Ну вот и порешали 😁🤝
В каких стыковых ?!!! Заголовки кто придумываете, Генич ?
Весной Акрон набрал 6 очков, меньше всех в РПЛ. И Дзюба не помог. Крылья 12. Не исключён вылет Акрона их РПЛ.
Мясорубка будет
Акрон может и напрямую вылететь, вы бы хоть проверяли прежде, чем печатать что-то
теперь нет
