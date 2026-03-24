«Сраная лига!» Представители «Мадрида» ругались из-за красной Вальверде

Орельена Тчуамени красная карточка, полученная Федерико Вальверде в концовке дерби Мадрида, лишила дара речи . А вот другие представители «королевского клуба» в выражениях не стеснялись.

Журналисты Movistar+ расшифровали слова Альваро Арбелоа в моменте с удалением уругвайца. Тренер кричал помощнику арбитра Монтеро:

«Нас вечно грабит один и тот же человек, вечно он! Всегда один и тот же! Всегда один и тот же! Нельзя удалять игрока за такую подножку!Ты вообще в футбол играл?»

Винисиус просил Монтеро пересмотреть эпизод.

Арбелоа продолжал возмущаться: «Это невероятно! Позорище».

Вальверде пытался оправдаться, но сдался: «Эта сраная лига!»

Испанский судейский корпус согласился с решением Монтеро относительно удаления Вальверде, передает Marca. Эпизод с предполагаемым нарушением Карвахаля на Льоренте рассматриваться не будет.