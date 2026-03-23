Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Меня будто поезд снес – я даже не понял, что произошло. Нам остается лишь уважать решения судей – не стоит это обсуждать»
Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте прокомментировал стык с Даниэлем Карвахалем в 1-м тайме дерби с «Реалом» (2:3).
На 10-й минуте матча Карвахаль в подкате сбил Льоренте в штрафной «Реала», когда игрок «Атлетико» уже нанес удар по воротам. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил.
«Это не стоит того, чтобы обсуждать. Нам ничего не остается, кроме как, уважать [решение судьи], потому что, если вы будете протестовать, то получите желтую карточку.
Я даже не понял, что произошло, потому что я ударил по воротам, и меня будто снес поезд – я не знал, кто это был. В конце концов, ВАР тоже не помог судье, все произошло очень быстро.
Мы понимаем, что судье тоже очень трудно, но я думаю, что ВАР существует как раз для того, чтобы помогать в таких ситуациях, и если они видят, что ничего плохого не произошло... В такой ситуации нападающему нет смысла бить по воротам, чтобы потом его кто-то ударил. Поскольку он уже пробил, в этом нет ничего особенного, верно?» – сказал Льоренте.