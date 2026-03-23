Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Меня будто поезд снес – я даже не понял, что произошло. Нам остается лишь уважать решения судей – не стоит это обсуждать»

Льоренте о стыке с Карвахалем в дерби: меня будто снес поезд.

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте прокомментировал стык с Даниэлем Карвахалем в 1-м тайме дерби с «Реалом » (2:3).

На 10-й минуте матча Карвахаль в подкате сбил Льоренте в штрафной «Реала», когда игрок «Атлетико » уже нанес удар по воротам. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил.

«Это не стоит того, чтобы обсуждать. Нам ничего не остается, кроме как, уважать [решение судьи], потому что, если вы будете протестовать, то получите желтую карточку.

Я даже не понял, что произошло, потому что я ударил по воротам, и меня будто снес поезд – я не знал, кто это был. В конце концов, ВАР тоже не помог судье, все произошло очень быстро.

Мы понимаем, что судье тоже очень трудно, но я думаю, что ВАР существует как раз для того, чтобы помогать в таких ситуациях, и если они видят, что ничего плохого не произошло... В такой ситуации нападающему нет смысла бить по воротам, чтобы потом его кто-то ударил. Поскольку он уже пробил, в этом нет ничего особенного, верно?» – сказал Льоренте.