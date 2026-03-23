Хусанов взял первый трофей в «Сити». Учился праздновать у Холанда и Доннаруммы

Абдукодир Хусанов отыграл весь матч против «Арсенала» в финале Кубка английской лиги. «Ман Сити» одержал победу со счетом 2:0.

Для узбекского защитника трофей стал первым в клубной карьере. Титулованным Эрлингу Холанду и Джанлуиджи Доннарумме пришлось учить Абдукодира, как правильно праздновать победу с фанатами, держа в руках кубок.

Хусанов материал освоил быстро.

После матча Абдукодир получил комплимент от самого Арсена Венгера:

«Тренеры любят таких игроков, как он. В нем нет никакого самомнения, никакой театральности, он сосредоточен только на обороне. Всего три раза в Премьер-лиге он позволил сопернику у ворот обвести себя. Это многое говорит о его концентрации и дисциплине».

Как же он хорош!