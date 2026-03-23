Винисиус и Симеоне снова сцепились. Бразилец праздновал перед тренером «Атлетико»

Дерби Мадрида в 29-м туре Ла Лиги завершилось победой «королевского клуба» со счетом 3:2. Винисиус оформил дубль, очередной мяч забил Феде Вальверде.

На 77-й минуте уругваец получил красную, «сливочные» уже вели в счете. На 87-й Альваро Арбелоа выпустил вместо Винисиуса Альваро Каррераса. Бразилец покидал поле долго, наслаждаясь овациями «Бернабеу».

Диего Симеоне, команде которого нужно было отыгрываться, проходка вингера «Мадрида» не понравилась. Тренер «Атлетико» просил футболиста ускориться, негодовал и размахивал руками.

Что сделал Вини? Замедлился, проходя мимо Симеоне, продолжил аплодировать трибунам, праздновать и призывать фанатов активнее поддерживать «сливочных».

Диего жаловался на бразильца помощнику арбитра. Не помогло

В январском матче 1/2 Суперкубка страны Симеоне издевался над бразильцем – говорил, что Флорентино Перес «вышвырнет» игрока из клуба. Тренер «Атлетико» даже просил Вальверде передать Винисиусу колкости.

Теперь пришла очередь Вини смеяться.