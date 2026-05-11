«Барселона» догнала «Реал» по победам в класико – по 106
В противостоянии «Барселоны» и «Реала» установился паритет.
Команда Ханси Флика обыграла мадридцев в 35-м туре Ла Лиги со счетом 2:0.
Это 106-я победа каталонцев в официальных класико. Столько же раз победил и «Реал». Также команды 52 раза сыграли вничью.
При этом у столичного клуба на три гола больше – 444 против 441.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
У Мбаппе 3-1-6, хоть и 12+0, но по победам беда
✔️ избежали разгромов в Класико,
✔️ лицезрели крупное поражение Барсы от Атлетико,
✔️ прошли в Кубке Альбасете...
Ну как прошли? Почти прошли - чуть-чуть не хватило. реалу почти удалось перевести матч в дополнительное время, но Альбасете забил победный на последних секундах, а в овертайме мадридисты вполне могли пободаться с соперником