«Барселона» догнала «Реал» по победам в класико – по 106

В противостоянии «Барселоны» и «Реала» установился паритет.

Команда Ханси Флика обыграла мадридцев в 35-м туре Ла Лиги со счетом 2:0.

Это 106-я победа каталонцев в официальных класико. Столько же раз победил и «Реал ». Также команды 52 раза сыграли вничью.

При этом у столичного клуба на три гола больше – 444 против 441.