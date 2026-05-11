  • Флик о победе «Барсы» в Ла Лиге: «Я никогда не забуду этот момент, моя команда великолепна. Это невероятные эмоции – вместе с болельщиками, в класико, победить «Реал»
Флик о победе «Барсы» в Ла Лиге: «Я никогда не забуду этот момент, моя команда великолепна. Это невероятные эмоции – вместе с болельщиками, в класико, победить «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе в Ла Лиге. 

Команда завоевала чемпионство после победы над «Реалом» в 35-м туре (2:0). 

«Я никогда не забуду этот момент. Моя команда великолепна, я в восторге. Очень горжусь своими игроками. Это невероятные эмоции – вместе с болельщиками, в класико, победить «Реал».

Мы сыграли очень хорошо, отлично оборонялись и забили два великолепных гола», – сказал Флик. 

Так каталонские фанаты празднуют титул на площади в Барселоне – смотрите на ВидеоСпортсе’’ ⤵️

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Просто спасибо, мистер Флик !
Огромное человеческое спасибо от всех болельщиков Барселоны !
Ответ Кирилл
Спасибо его отцу, что воспитал и вырастил такого сына, как Ханс - Дитер, который добился всего в тренерской карьере, преуспел и остался хорошим и добрым человеком! Ну а папе Ханси - Светлая память…🕊️
Тебя никогда не забудут в стане сине-гранатовых. Великий тренер
Выдающийся тренер! Лучший! Просто спасибо.
Как же хочется чтобы Флик остался ещё на минимум лет пять,когда достроится новый стадион полностью, когда будет нормальная трансферная компания, наберут нужных ему игроков...
Ответ Денис Медведев
Стадион достроится в конце 2027 года уже
Ответ Артём Иванов_1116497103
Капец как долго его строят должны были уже в этом году закончить
Спасибо Флику за то, что он сделал. Надеюсь в следующем году также возьмет лч, ведь лимит неудач уже исчерпан
Гол Рэшфорда это шедевр, чтоб 2х метровый Куртуа пропустил в свой угол это надо постараться.
И результаты, и игра на загляденье, и это при крайне ограниченном ресурсе. Такую Барсу трудно не любить.
Гигант 👍🏽
я думаю Флик должен был поднять кубок,это огромная честь,он заслужил это,он сохранил ту самую барсу и не стал ее менять под себя!!!
Ответ Rudy Gaming
Что значит «сохранил ту самую барсу»? Это он и сделал Барсу «той самой» снова! При Хави была гораздо более серая команда по сравнению с этой
Ответ Rudy Gaming
"Та самая" Барса неповторима она на века останется эталонной. Флик конечно молодец но второй Барселоны Гвардиолы не будет никогда.
Мадрид каброн, салюда Эль Кампион!!!
