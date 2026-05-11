Флик о победе «Барсы» в Ла Лиге: «Я никогда не забуду этот момент, моя команда великолепна. Это невероятные эмоции – вместе с болельщиками, в класико, победить «Реал»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе в Ла Лиге.
Команда завоевала чемпионство после победы над «Реалом» в 35-м туре (2:0).
«Я никогда не забуду этот момент. Моя команда великолепна, я в восторге. Очень горжусь своими игроками. Это невероятные эмоции – вместе с болельщиками, в класико, победить «Реал».
Мы сыграли очень хорошо, отлично оборонялись и забили два великолепных гола», – сказал Флик.
Так каталонские фанаты празднуют титул на площади в Барселоне – смотрите на ВидеоСпортсе’’ ⤵️
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
34 комментария
Огромное человеческое спасибо от всех болельщиков Барселоны !