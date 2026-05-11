Ямаль обогнал Роналду по победам в Ла Лиге – 3 против 2. Ламину 18 лет
Ламин Ямаль стал победителем Ла Лиги в третий раз в жизни.
«Барселона» оформила третье чемпионство за четыре года, обыграв «Реал» в 35-м туре – 2:0. Вингер сыграл за команду в каждом из этих сезонов.
Примечательно, что у 18-летнего Ямаля уже больше побед в высшем дивизионе Испании, чем у Криштиану Роналду, выступавшего за «Реал» с 2009 по 2018 год. Португалец выигрывал в сезоне-2011/12 и сезоне-2016/17.
Так каталонские фанаты празднуют титул на площади в Барселоне – смотрите на ВидеоСпортсе’’ ⤵️
«Зенит» уже точно чемпион?27018 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
96 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А впереди еще большие свершения )
Вы бы без коррупции и бабла от Переса и далее 1/8 ЛЧ не проходили бы