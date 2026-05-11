Ямаль обогнал Роналду по победам в Ла Лиге – 3 против 2. Ламину 18 лет

Ламин Ямаль стал победителем Ла Лиги в третий раз в жизни.

«Барселона » оформила третье чемпионство за четыре года, обыграв «Реал » в 35-м туре – 2:0. Вингер сыграл за команду в каждом из этих сезонов.

Примечательно, что у 18-летнего Ямаля уже больше побед в высшем дивизионе Испании , чем у Криштиану Роналду , выступавшего за «Реал» с 2009 по 2018 год. Португалец выигрывал в сезоне-2011/12 и сезоне-2016/17.

