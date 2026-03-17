«Буде-Глимт» уже вошел в историю ЛЧ. Сделали то, чего раньше не случалось

В Норвегии «Буде-Глимт» разгромил «Спортинг» со счетом 3:0, для команды победа стала пятой подряд в рамках Лиги чемпионов. Фанат серию отметил стрижкой прямо на арене – передал привет тому самому поклоннику «Ман Юнайтед».

Кьетиль Кнутсен решил не изменять традициям: на ответную игру против «Спортинга» вышли те же самые футболисты, что и на предыдущие пять матчей еврокубка. Как передает Opta, впервые в истории Лиги чемпионов команда начала шесть встреч турнира подряд одинаковым составом.

К 79-й минуте ответной встречи со «Спортингом» подопечные Кнутсена растеряли преимущество, заработанное в первом матче. А ведь выход в 1/4 мог отправить норвежцев на второе место в списке четвертьфиналистов с самым дешевым составом в истории Лиги чемпионов.

Впереди только футболисты «АПОЭЛ» в сезоне-2011/12, тот состав киприотов портал Transfermarkt оценивал всего в 15 млн евро. Нынешние игроки «Буде-Глимт» суммарно оцениваются в 80 млн евро.

Уже вошли в историю турнира.