  • Компани не согласен, что «Бавария» уступила «ПСЖ» по игре: «Если вы увидели их явное преимущество, значит, у вас зрение лучше моего. Я видел борьбу равных команд»
Тренер «Баварии» Венсан Компани не считает, что его команду уступила «ПСЖ» по игре в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

Команды сыграли вничью 1:1, и парижане вышли в финал по сумме двух матчей (6:5).

«Я не согласен [что «Бавария» уступила по игре]. Среди многих вещей, которые «ПСЖ» делает очень хорошо, – прессинг и атака свободного пространства нападающими. Я не думаю, что они смогли реализовать эту часть игрового плана, потому что мы хорошо владели мячом.

Наши игроки часто оказывались в опасных позициях, но именно в момент для навеса или завершающего паса «ПСЖ» очень хорошо оборонялся. Конечно, нужно упомянуть и решения [судей].

Если бы мы выиграли этот матч, обсуждалось бы то, что «ПСЖ» не сделал всего, что обычно делает. Мы недовольны некоторыми [судейскими] решениями, но я выражаю большое уважение «ПСЖ» и поздравляю их.

Если в этом матче вы видели явное преимущество команды, значит, у вас зрение лучше, чем у меня. Я видел, как две равные команды боролись изо всех сил. Эти судейские решения не могут решить исход матча», – сказал Компани.

Энрике схитрил, «ПСЖ» сел в автобус, ставка «Баварии» не сыграла, творец Хвича – лучший. Разбор полуфинала ЛЧ

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37839 голосов
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
А я увидел игру равных по уровню команд, но разных по уровню тренеров....
У Компани очевидно всё впереди, станет первым великим чёрным тренером.
Что впереди - согласен. Великим - не станет. Но хорошим, уважаемым, достойным - станет. Да и черный он довольно условно :))
Команды равные, но Энрике на опыте продемонстрировал,что такое тактическая гибкость
Игра была равная.
А равная игра была в пользу ПСЖ. Играть надо было лучше
И это главное.
"Наши игроки часто оказывались в опасных позициях, но именно в момент для навеса или завершающего паса «ПСЖ» очень хорошо оборонялся. Конечно, нужно упомянуть и решения [судей]."
Хаманн о жалобах «Реала» на судейство с «Баварией»: «Когда они проигрывают важные матчи, в этом всегда виноват судья.
https://www.sports.ru/football/1117140426-xamann-o-zhalobax-reala-na-sudejstvo-s-bavariej-kogda-oni-proigryvayut.html

Что с лицом, Дитмар?
Ахах, да
У меня одного было ощущение, что если ПСЖ включится, то закинет еще 2-3

Которые благодаря Нойеру только и не залетели
Атака лучше была у ПСЖ, что ни атака, то опасно. У Баварии все подходы даже ударом толком не заканчивались, Олисе мертвый, Лаймер постоянно косячит, Кейн играет ЛЗ вместо нападения.
Но забили одинаково в этом матче. ПСЖ лучше защищался.
Обе команды показали потресающий футбол, даже хорошо, ято не финал, увидели два финала, Баварии чуть не повезло, но он может гордится своими и собой
Это правда, финалы скучные и жутко предсказуемый последние лет 13
Какой потрясающий футбол в этом матче показал Олисе? Вот в первом матче он действительно показал отличный футбол, а в этом матче он был бледной тенью самого себя.
кроме пенальти за руку, остальные решения судьи были на высоте. А вот игроки Баварии просили штрафные там, где их в помине нет
И Кейн почти весь матч провел возле Сафонова с разведенными руками, выпрашивая непонятно что)
Просил заменить вратаря)
Энрике показал чем отличается тренер от рэпера
Ничего не меняется у Баварии. Сначала неделю орут, что сейчас в Мюнхене порвут всех, затем проигрывают и начинают обвинять судью. Чисто Баварский цикл
Так могу сказать только фанаты Реала, которых за уши тянули против Баварии, против нормальных клубов Бавария никогда на судейство не жаловались
ЛОЛ. Такую дичь может написать только фанат Баварии, который, словно упоротый, отрицает целые серии спорных решений в пользу Баварии.
Так проснись и пой - Бавария прямо сейчас жалуется на судейство против ПСЖ:))
И годами ныли после вылетов от Реала.
Реал в прошлом году после вылета от Арсенала не сказал ни слова в адрес судьи, ибо там все было справедливо - кризисный на фоне ряда травм Реал уступил пиковому на тот момент Арсеналу абсолютно по делу.
