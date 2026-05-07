«Барса» проведет товарищеские матчи в Кении, Марокко и Англии в межсезонье. Запланирована игра с «Бирмингемом» из Чемпионшипа

Стали известны планы «Барселоны» на межсезонье.

«Барселона » планирует сыграет с «Бирмингемом» из Чемпионшипа этим летом.

В рамках подготовки к следующему сезону каталонцы проведут около двух недель в тренировочном центре сборной Англии, расположенном в городе Бертон-апон-Трент. «Барселона» прибудет туда 27 июля. Точная дата матча против «Бирмингема » пока не назначена.

Ожидается, что после отъезда из Англии команда Ханси Флика проведет еще два товарищеских матча: один в Найроби, столице Кении, а другой в Марокко.

Отмечается, что из-за ЧМ-2026 «Барселона» не проведет полноценное зарубежное турне.