  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» проведет товарищеские матчи в Кении, Марокко и Англии в межсезонье. Запланирована игра с «Бирмингемом» из Чемпионшипа
7

«Барса» проведет товарищеские матчи в Кении, Марокко и Англии в межсезонье. Запланирована игра с «Бирмингемом» из Чемпионшипа

Стали известны планы «Барселоны» на межсезонье.

«Барселона» планирует сыграет с «Бирмингемом» из Чемпионшипа этим летом.

В рамках подготовки к следующему сезону каталонцы проведут около двух недель в тренировочном центре сборной Англии, расположенном в городе Бертон-апон-Трент. «Барселона» прибудет туда 27 июля. Точная дата матча против «Бирмингема» пока не назначена.

Ожидается, что после отъезда из Англии команда Ханси Флика проведет еще два товарищеских матча: один в Найроби, столице Кении, а другой в Марокко.

Отмечается, что из-за ЧМ-2026 «Барселона» не проведет полноценное зарубежное турне.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37839 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
logoБарселона
logoпремьер-лига Англия
товарищеские матчи (клубы)
logoБирмингем
logoчемпионшип
logoЧМ-2026
logoЛа Лига
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Матч в Кении будет с Ливерпулем, а в Марокко, вероятнее всего, с одним из местных клубов или со сборной звёзд местного чемпионата.

А на проведении межсезонки в Европе настоял Ханси Флик, которому очень не понравилось предсезонное турне клуба по Азии в прошлом году. По мнению Флика, лучше провести качественную подготовку на хорошей базе, чем ездить по разным городам и заниматься в непонятных условиях.
Вопрос только зачем это англам, товарняк с Барсой стоит дорого.
Ответ BurBon
Вопрос только зачем это англам, товарняк с Барсой стоит дорого.
У «Бирмингема» амбициозные американские владельцы, в том числе Том Брэди, и они открыто заявляют о своем стремлении вернуть клуб в Премьер-лигу. Матч с каталонцами должен стать хорошим опытом для английского клуба.

Как сообщается, близость данной базы к Бирмингему стала причиной того, что «Барселона» выбрала для товарищеского матча команду Чемпионшипа.
Туда бы к Барселоне и Бирмингем Сити команду ФНЛ. Нефтехимик к примеру.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» хочет продать игроков на 100 млн евро и направить деньги на усиление состава. Уйти могут Ферран, Кунде и даже Рафинья
6 мая, 17:44
Фигу снялся в рекламе Revolut со слоганом: «Сделай это ради своих денег». Британский банк и «Барса» ранее не смогли договориться о сотрудничестве
6 мая, 17:22Видео
«Ювентусу» и «Барсе» интересен Ндика. «Рома» хочет около 40 млн евро, возможен обмен на Копмейнерса
6 мая, 16:43
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
14 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
13 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
31 минуту назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
41 минуту назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
57 минут назад
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»
сегодня, 02:49
Рекомендуем