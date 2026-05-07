Глава РПЛ Алаев: «Призываю фанатов вернуться на все матчи. Надо смириться. Всем нужны болельщики на трибунах»
Президент РПЛ Александр Алаев призвал фанатов вернуться на матчи чемпионата России.
Ранее некоторые фанатские объединения клубов РПЛ выступили с протестом против введения системы Fan ID и объявили бойкот. Вчерашний матч Fonbet Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА (1:0), как и большинство матчей турнира, проходит без использования Fan ID.
«Потихоньку ситуация меняется. Помним, когда было совсем без болельщиков. Сейчас на некоторых матчах РПЛ бывает такая атмосфера.
Я призываю вернуться на все матчи – это реальность. Надо смириться. Всем нужны болельщики на трибунах», – сказал Алаев.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
Как будто не только про футбол это можно сказать...
Я призываю отменить Fan ID на все матчи – это реальность. Надо смириться. Всем нужны болельщики на трибунах», – сказали болельщики в ответ.
Это факт )
Девиз страны после 2022 🥹
И при нынешних ограничениях на баннеры и перф
Даже на матчах с хорошей посещаемостью без фанатов и актива совсем другие ощущения и эмоции.
Те, кто смирились - на трибунах давно. Те, кто не смирились, уже не вернутся.
Слышь, болей
Слышь, покупай