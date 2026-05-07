  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава РПЛ Алаев: «Призываю фанатов вернуться на все матчи. Надо смириться. Всем нужны болельщики на трибунах»
269

Глава РПЛ Алаев: «Призываю фанатов вернуться на все матчи. Надо смириться. Всем нужны болельщики на трибунах»

Глава РПЛ Алаев: призываю фанатов вернуться на все матчи, надо смириться.

Президент РПЛ Александр Алаев призвал фанатов вернуться на матчи чемпионата России.

Ранее некоторые фанатские объединения клубов РПЛ выступили с протестом против введения системы Fan ID и объявили бойкот. Вчерашний матч Fonbet Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА (1:0), как и большинство матчей турнира, проходит без использования Fan ID.

«Потихоньку ситуация меняется. Помним, когда было совсем без болельщиков. Сейчас на некоторых матчах РПЛ бывает такая атмосфера.

Я призываю вернуться на все матчи – это реальность. Надо смириться. Всем нужны болельщики на трибунах», – сказал Алаев.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37468 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoболельщики
logoFONBET Кубок России
logoАлександр Алаев
Fan ID
269 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Это реальность. Надо смириться."
Как будто не только про футбол это можно сказать...
Ответ denten96
"Это реальность. Надо смириться." Как будто не только про футбол это можно сказать...
Мы уже до смирялись до пятого года этой бессмысленной движухи, полного отключения интернет сервисов и экономического упадка, а еще обломки дронов на голову падают и экологическая катастрофа
Ответ SMART789
Мы уже до смирялись до пятого года этой бессмысленной движухи, полного отключения интернет сервисов и экономического упадка, а еще обломки дронов на голову падают и экологическая катастрофа
Комментарий скрыт
«Потихоньку ситуация меняется. Помним, когда было совсем без болельщиков. Сейчас на некоторых матчах РПЛ бывает такая атмосфера.
Я призываю отменить Fan ID на все матчи – это реальность. Надо смириться. Всем нужны болельщики на трибунах», – сказали болельщики в ответ.
Ответ Alibi_URAL
«Потихоньку ситуация меняется. Помним, когда было совсем без болельщиков. Сейчас на некоторых матчах РПЛ бывает такая атмосфера. Я призываю отменить Fan ID на все матчи – это реальность. Надо смириться. Всем нужны болельщики на трибунах», – сказали болельщики в ответ.
Щас тебе Декстер ответит что благодаря фан уйди на стадионах стало безопасно
Ответ Ришад Хайруллин
Щас тебе Декстер ответит что благодаря фан уйди на стадионах стало безопасно
Ну убивать перестали.
Это факт )
"Надо смириться"
Девиз страны после 2022 🥹
Ответ Jauhojarvinousiainen
"Надо смириться" Девиз страны после 2022 🥹
Какой там, гораздо раньше
Ответ HCBV
Какой там, гораздо раньше
Раньше хотя бы скрывать пытались, вуалировать как-то. А сейчас уже прямым текстом говорят: "Мы тут будем делать с вами, что хотим и сколько хотим, а вам надо смириться".
Может проще отменить Фан Айди?
Ответ Рубин2003
Может проще отменить Фан Айди?
так же проще, как и лимит на легов
Ответ dmitrij.vnukov2017
так же проще, как и лимит на легов
Легионеры пластиковыми стаканчиками не бросаются, тут попроще...
С чем смириться, с идиотизмом?
Ответ Kvakin
С чем смириться, с идиотизмом?
Да
Ответ Kvakin
С чем смириться, с идиотизмом?
С безнаказанностью его хозяев, процветающую на вседозволенности.
Призвал бы лучше тех кто эту ерунду ввел !Вот прилетал в Москву с Новосибирска ,хотел сходить на матч ,и не смог и за того что не оформить быстро эту ерундистику .А сколько подростков ,просто зевак кто мимо стадиона во время матча гуляют пошли бы на футбол и стали болельщиками я молчу !
Ответ FCLM1995
Призвал бы лучше тех кто эту ерунду ввел !Вот прилетал в Москву с Новосибирска ,хотел сходить на матч ,и не смог и за того что не оформить быстро эту ерундистику .А сколько подростков ,просто зевак кто мимо стадиона во время матча гуляют пошли бы на футбол и стали болельщиками я молчу !
Комментарий скрыт
Ответ Zaratushta
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Пошли на***. И с фан айди, и с максом своим, и со своей общенациональной повесточкой. Футбол в России, как и Интернет, как и сама Россия, будут свободными.
Ответ Надоело париться в бане
Пошли на***. И с фан айди, и с максом своим, и со своей общенациональной повесточкой. Футбол в России, как и Интернет, как и сама Россия, будут свободными.
Комментарий скрыт
Ответ trav
Комментарий скрыт
Не собираюсь уезжать. Все плохое когда-нибудь заканчивается, и у нас черная полоса тоже кончится. Надеюсь, закончится передачей в суд Гааге всех причастных к тому, что сейчас происходит
Не будет такой атмосферы при fan id.
И при нынешних ограничениях на баннеры и перф

Даже на матчах с хорошей посещаемостью без фанатов и актива совсем другие ощущения и эмоции.

Те, кто смирились - на трибунах давно. Те, кто не смирились, уже не вернутся.
Слышь, рожай
Слышь, болей
Слышь, покупай
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Слышь, рожай Слышь, болей Слышь, покупай
Комментарий скрыт
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Слышь, рожай Слышь, болей Слышь, покупай
"Слышь, в окопы" забыл еще
Только что из топа комментариев убрали самый популярный, в котором не было вообще никаких нарушений, а лишь говорилось, что мы не скот. Видимо, администрация сайта настаивает на том, что мы всё же скот 🤷🏻‍♂️
Ответ Jauhojarvinousiainen
Только что из топа комментариев убрали самый популярный, в котором не было вообще никаких нарушений, а лишь говорилось, что мы не скот. Видимо, администрация сайта настаивает на том, что мы всё же скот 🤷🏻‍♂️
Они видимо просто боятся, что им может прилететь от тех, кто на этой позиции всё же настаивает)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
20 минут назад
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока и другие новости
36 минут назад
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Пети про Мбаппе: «Идеально подошел бы «Арсеналу». Миллионы фанатов подписали петицию с требованием убрать Килиана из «Реала», и он может уйти, если Перес не выдержит давления»
вчера, 21:56
Роджерс о Роналду: «Криштиану был любимым футболистом моей мамы. После игры он поздоровался с ней, сфотографировался и сказал добрые слова, я никогда этого не забуду»
вчера, 21:46
Ко всем новостям
Последние новости
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
10 минут назад
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
35 минут назад
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
47 минут назад
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»
сегодня, 02:49
«Судьба чемпионства решится в последнем туре: «Краснодар» победит «Динамо», «Сочи» проиграет «Зениту». Гришин об РПЛ
сегодня, 02:35
Гасилин о Захаряне: «Новый тренер давал шанс всем, Арсен не воспользовался. Он проигрывает конкуренцию, другие делают результат и усиливают игру»
вчера, 21:59
«Венеция» вернулась в Серию А – отпраздновали на лодках. Атмосферно!
вчера, 21:38ВидеоСпортс"
Эдерсон несчастлив в «Фенербахче» и хочет уйти. Экс-вратарь «Сити» зарабатывает 12 млн евро в год, это может осложнить поиск клуба (ESPN)
вчера, 21:27
У «Сосьедада» Захаряна 3 ничьих и 2 поражения в 5 последних матчах. Команда идет 8-й в Ла Лиге, Арсен не играет больше месяца
вчера, 20:59
Рекомендуем