Глава РПЛ Алаев: «Призываю фанатов вернуться на все матчи. Надо смириться. Всем нужны болельщики на трибунах»

Глава РПЛ Алаев: призываю фанатов вернуться на все матчи, надо смириться.

Президент РПЛ Александр Алаев призвал фанатов вернуться на матчи чемпионата России.

Ранее некоторые фанатские объединения клубов РПЛ выступили с протестом против введения системы Fan ID и объявили бойкот. Вчерашний матч Fonbet Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА (1:0), как и большинство матчей турнира, проходит без использования Fan ID.

«Потихоньку ситуация меняется. Помним, когда было совсем без болельщиков. Сейчас на некоторых матчах РПЛ бывает такая атмосфера.

Я призываю вернуться на все матчи – это реальность. Надо смириться. Всем нужны болельщики на трибунах», – сказал Алаев.