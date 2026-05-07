Вратарь «Штурма» Худяков об Австрии: все дороже в 2-3 раза.

Вратарь австрийского «Штурма» Даниил Худяков, ранее выступавший за «Локомотив», сравнил жизнь в Европе и в России.

– Чем удивила Австрия?

– Велосипедами. Каждый второй в Граце передвигается на них. Еще – что тут ничего не работает по выходным. А в будни магазины открыты только до 7 вечера – для нас это было непривычно.

– Насколько там все дороже?

– В 2-3 раза, это недешевая страна. Бензин – до двух евро за литр, бутылка воды – около евро.

– Как дела с языками?

– Во время первого звонка со Штефаном [тренером вратарей «Штурма»] говорил на английском – вроде он все понял. Жена уже год изучает немецкий, а я только начинаю. Сначала хотел отточить английский, а потом браться за новый язык, – сказал Худяков.