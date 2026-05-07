Вратарь «Штурма» Худяков об Австрии: «Удивило, что тут ничего не работает по выходным, а в будни магазины открыты до 7 вечера – было непривычно. Все дороже в 2-3 раза»
Вратарь австрийского «Штурма» Даниил Худяков, ранее выступавший за «Локомотив», сравнил жизнь в Европе и в России.
– Чем удивила Австрия?
– Велосипедами. Каждый второй в Граце передвигается на них. Еще – что тут ничего не работает по выходным. А в будни магазины открыты только до 7 вечера – для нас это было непривычно.
– Насколько там все дороже?
– В 2-3 раза, это недешевая страна. Бензин – до двух евро за литр, бутылка воды – около евро.
– Как дела с языками?
– Во время первого звонка со Штефаном [тренером вратарей «Штурма»] говорил на английском – вроде он все понял. Жена уже год изучает немецкий, а я только начинаю. Сначала хотел отточить английский, а потом браться за новый язык, – сказал Худяков.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
119 комментариев
хотя вот есть вражеский сайт numbeo, и там указываются следующие цены на продукты в Москве/Граце:
Milk (Regular, 1 Liter) ₽102.95 (€1.17) / ₽130.74 (€1.49) +27.0%
Fresh White Bread (500 g Loaf) ₽80.59 (€0.92) / ₽201.03 (€2.29) +149.4%
White Rice (1 kg) ₽134.84 (€1.54) / ₽271.00 (€3.09) +101.0%
Eggs (12, Large Size) ₽144.53 (€1.65) / ₽393.20 (€4.48) +172.1%
Local Cheese (1 kg) ₽1,051.77 (€11.98) / ₽1,565.44 (€17.82) +48.8%
Chicken Fillets (1 kg) ₽492.62 (€5.61) / ₽1,121.05 (€12.76) +127.6%
Beef Round or Equivalent Back Leg Red Meat (1 kg) ₽1,128.22 (€12.85) / ₽1,745.59 (€19.88) +54.7%
Apples (1 kg) ₽166.00 (€1.89) / ₽224.25 (€2.55) +35.1%
Bananas (1 kg) ₽147.19 (€1.68) / ₽196.66 (€2.24) +33.6%
Oranges (1 kg) ₽154.15 (€1.76) / ₽241.12 (€2.75) +56.4%
Tomatoes (1 kg) ₽307.00 (€3.50) / ₽308.10 (€3.51) +0.4%
Potatoes (1 kg) ₽62.28 (€0.71) / ₽163.04 (€1.86) +161.8%
Onions (1 kg) ₽51.62 (€0.59) / ₽165.91 (€1.89) +221.4%
Lettuce (1 Head) ₽124.80 (€1.42) / ₽152.72 (€1.74) +22.4%
Bottled Water (1.5 Liter) ₽66.56 (€0.76) / ₽71.36 (€0.81) +7.2%
Bottle of Wine (Mid-Range) ₽800.00 (€9.11) / ₽685.06 (€7.80) -14.4%
Domestic Beer (0.5 Liter Bottle) ₽90.27 (€1.03) / ₽116.46 (€1.33) +29.0%
Imported Beer (0.33 Liter Bottle) ₽189.21 (€2.15) / ₽160.74 (€1.83) -15.0%
Cigarettes (Pack of 20, Marlboro) ₽250.00 (€2.85) / ₽593.72 (€6.76) +137.5%
В прошлом году даже 5 матчей за дубль провёл.
Но последние 6 матчей - он в основной команде отыграл. Правда, последние 4 матча завершились 1:1.
К слову, даже в Вене есть работающие в выходные Шпары, а в Граце они закрыты только в воскресенье, не шестидневка же у сотрудников?
По данным инсайдеров (в частности, Ивана Карпова), зарплата Худякова около 10 000 евро в месяц «чистыми» (после уплаты налогов). Это примерно в три раза меньше, чем предлагал «Локомотив» по новому контракту (3 млн рублей в месяц), но игрок выбрал вариант с европейским чемпионатом.
Несмотря на статус свободного агента, «Штурм» выплатил «Локомотиву» компенсацию за подготовку футболиста в размере 310 000 евро.
Штурм рассматривает Худякова как долгосрочную замену основному вратарю Кьеллю Схерпену, чья аренда заканчивается, и планирует сделать Даниила «первым номером» в будущем.
А по поводу магазинов...ну да, я этого тоже не особо понимаю. Ну ладно там какие-нибудь хозяйственные магазы, технические - понятно. Но продуктовые то куда так рано закрывать.