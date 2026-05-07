  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вратарь «Штурма» Худяков об Австрии: «Удивило, что тут ничего не работает по выходным, а в будни магазины открыты до 7 вечера – было непривычно. Все дороже в 2-3 раза»
119

Вратарь «Штурма» Худяков об Австрии: «Удивило, что тут ничего не работает по выходным, а в будни магазины открыты до 7 вечера – было непривычно. Все дороже в 2-3 раза»

Вратарь «Штурма» Худяков об Австрии: все дороже в 2-3 раза.

Вратарь австрийского «Штурма» Даниил Худяков, ранее выступавший за «Локомотив», сравнил жизнь в Европе и в России.

– Чем удивила Австрия?

– Велосипедами. Каждый второй в Граце передвигается на них. Еще – что тут ничего не работает по выходным. А в будни магазины открыты только до 7 вечера – для нас это было непривычно.

– Насколько там все дороже?

– В 2-3 раза, это недешевая страна. Бензин – до двух евро за литр, бутылка воды – около евро.

– Как дела с языками?

– Во время первого звонка со Штефаном [тренером вратарей «Штурма»] говорил на английском – вроде он все понял. Жена уже год изучает немецкий, а я только начинаю. Сначала хотел отточить английский, а потом браться за новый язык, – сказал Худяков.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37832 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
logoДаниил Худяков
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoШтурм
logoвысшая лига Австрия
logoденьги
119 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодого пацана забрали в штурм. Но есть нюанс.
Ответ Noken
Молодого пацана забрали в штурм. Но есть нюанс.
Нужен футболист в ФК «Штурм» (не штурм)
Ответ Максим Вердиян
Нужен футболист в ФК «Штурм» (не штурм)
это хорошо было)
И зарплата наверно по 300-400 евро.
Ответ Антон Фалафель
И зарплата наверно по 300-400 евро.
и подоходный налог 50%
Ответ Da prozecutor
и подоходный налог 50%
В Австрии одни из самых больших налогов в Европе
Не знаю, что он увидел в два - три раза дороже?? Ну, только бензин. Продукты стоят так же или дешевле, шмотки дешевле, автомобили дешевле.
Ответ umnik3
Не знаю, что он увидел в два - три раза дороже?? Ну, только бензин. Продукты стоят так же или дешевле, шмотки дешевле, автомобили дешевле.
Комментарий скрыт
Ответ umnik3
Не знаю, что он увидел в два - три раза дороже?? Ну, только бензин. Продукты стоят так же или дешевле, шмотки дешевле, автомобили дешевле.
как жаль, что нельзя проверить
хотя вот есть вражеский сайт numbeo, и там указываются следующие цены на продукты в Москве/Граце:

Milk (Regular, 1 Liter) ₽102.95 (€1.17) / ₽130.74 (€1.49) +27.0%
Fresh White Bread (500 g Loaf) ₽80.59 (€0.92) / ₽201.03 (€2.29) +149.4%
White Rice (1 kg) ₽134.84 (€1.54) / ₽271.00 (€3.09) +101.0%
Eggs (12, Large Size) ₽144.53 (€1.65) / ₽393.20 (€4.48) +172.1%
Local Cheese (1 kg) ₽1,051.77 (€11.98) / ₽1,565.44 (€17.82) +48.8%
Chicken Fillets (1 kg) ₽492.62 (€5.61) / ₽1,121.05 (€12.76) +127.6%
Beef Round or Equivalent Back Leg Red Meat (1 kg) ₽1,128.22 (€12.85) / ₽1,745.59 (€19.88) +54.7%
Apples (1 kg) ₽166.00 (€1.89) / ₽224.25 (€2.55) +35.1%
Bananas (1 kg) ₽147.19 (€1.68) / ₽196.66 (€2.24) +33.6%
Oranges (1 kg) ₽154.15 (€1.76) / ₽241.12 (€2.75) +56.4%
Tomatoes (1 kg) ₽307.00 (€3.50) / ₽308.10 (€3.51) +0.4%
Potatoes (1 kg) ₽62.28 (€0.71) / ₽163.04 (€1.86) +161.8%
Onions (1 kg) ₽51.62 (€0.59) / ₽165.91 (€1.89) +221.4%
Lettuce (1 Head) ₽124.80 (€1.42) / ₽152.72 (€1.74) +22.4%
Bottled Water (1.5 Liter) ₽66.56 (€0.76) / ₽71.36 (€0.81) +7.2%
Bottle of Wine (Mid-Range) ₽800.00 (€9.11) / ₽685.06 (€7.80) -14.4%
Domestic Beer (0.5 Liter Bottle) ₽90.27 (€1.03) / ₽116.46 (€1.33) +29.0%
Imported Beer (0.33 Liter Bottle) ₽189.21 (€2.15) / ₽160.74 (€1.83) -15.0%
Cigarettes (Pack of 20, Marlboro) ₽250.00 (€2.85) / ₽593.72 (€6.76) +137.5%
О, надо же, Даня сейчас основной вратарь в Штурме. В прошлом сезоне был запасным, а дальше, когда вроде как рассчитывали на основного, была история с переломом руки при падении с велосипеда.
В прошлом году даже 5 матчей за дубль провёл.
Но последние 6 матчей - он в основной команде отыграл. Правда, последние 4 матча завершились 1:1.
для наших людей это реально странно, что у продавцов могут быть выходные на выходных
Ответ Vadim Vadim_1116553755
для наших людей это реально странно, что у продавцов могут быть выходные на выходных
Так в большинстве стран приходят к тому, что магазины работающие на выходных это удобно. В условном Мадриде с этим все хорошо. Где-то это было законодательно запрещено, но в последние годы все поменялось. Не закрываются же на выходные АЗС, отели, музеи и общепит.
К слову, даже в Вене есть работающие в выходные Шпары, а в Граце они закрыты только в воскресенье, не шестидневка же у сотрудников?
Ответ Vadim Vadim_1116553755
для наших людей это реально странно, что у продавцов могут быть выходные на выходных
А работать два через два не вариант? Я вообще никак не лезу в дела Австрии и считаю они сами решат, как им лучше. Но не вижу ничего плохого в работе магазинов каждый день и особенно по выходным. Многие устают после работы и им просто удобнее закупаться в выходные.
Контракт с 22 июля 2024 года на 4 года. Футболист перешел свободным агентом.
По данным инсайдеров (в частности, Ивана Карпова), зарплата Худякова около 10 000 евро в месяц «чистыми» (после уплаты налогов). Это примерно в три раза меньше, чем предлагал «Локомотив» по новому контракту (3 млн рублей в месяц), но игрок выбрал вариант с европейским чемпионатом.
Несмотря на статус свободного агента, «Штурм» выплатил «Локомотиву» компенсацию за подготовку футболиста в размере 310 000 евро.
Штурм рассматривает Худякова как долгосрочную замену основному вратарю Кьеллю Схерпену, чья аренда заканчивается, и планирует сделать Даниила «первым номером» в будущем.
Футболёры так жалуются на цены, будто бы они обычные работяги.

А по поводу магазинов...ну да, я этого тоже не особо понимаю. Ну ладно там какие-нибудь хозяйственные магазы, технические - понятно. Но продуктовые то куда так рано закрывать.
Ответ Sergey Smolensky
Футболёры так жалуются на цены, будто бы они обычные работяги. А по поводу магазинов...ну да, я этого тоже не особо понимаю. Ну ладно там какие-нибудь хозяйственные магазы, технические - понятно. Но продуктовые то куда так рано закрывать.
Ну можно сказать что Худяков больших денег не видел ,он был 3 вратарь в локомотиве ,там много не заработать ,в Штурме его тоже изначально вторым вратарем брали ,зарплата даже в самом клубе у него не самая большая по-любому, так что парень больших денег не видел ещё пока
Ответ Sergey Smolensky
Футболёры так жалуются на цены, будто бы они обычные работяги. А по поводу магазинов...ну да, я этого тоже не особо понимаю. Ну ладно там какие-нибудь хозяйственные магазы, технические - понятно. Но продуктовые то куда так рано закрывать.
Где ты видишь, что он жалуется? Где это в его словах в тексте?
Немцы, а австрийцы - те же немцы, очень рано встают и очень рано ложатся спать. Для них начать рабочий день в офисе в 7:00 - обычное дело. Разные страны -разные традиции. Се ля ви.
Вот это пример когда ты едешь играть в Европу просто назло всем, но не ужели люди не понимают что в Европе хуже чем у тебя дома. От куда такая сказка что лучше жить там?! Так я еще и пишу вам из глубинки Ставрополья. Был в Москве по мне это во обще ну просто шик для обычных людей. С такой зп как у футболистов можно не когда себе не в чем не отказывать. Даже если зп 100-200 тысяч евро. Это во обще то огромные деньги. А не как тут все выпендриваются я хочу уйти потому что хочу получать 2-3.6 м. евро. Играть надо за такие деньги.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Худякова об интересе «Спартака»: «Мне об этом неизвестно»
7 апреля, 06:29
«Спартак» следит за Худяковым. Вратарь «Штурма» – воспитанник «Локо»  (Иван Карпов)
6 апреля, 07:20
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
12 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
11 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
29 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
39 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
55 минут назад
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»
сегодня, 02:49
Рекомендуем