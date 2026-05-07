Райс и Пачо – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

Вильян Пачо и Деклан Райс – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ.

Защитник «ПСЖ » провел на поле весь матч против «Баварии» (1:1), в котором парижане пропустили лишь один мяч – от Харри Кейна в добавленное время ко второму тайму.

Полузащитник «Арсенала » не отметился результативными действиями в игре с «Атлетико» (1:0). Хавбек пробежал 9,9 километра и пасовал с точностью 90%.