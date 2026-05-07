Киммих о «Баварии»: «Это наш лучший сезон за мои 11 лет в клубе – даже лучше, чем сезон с треблом. Все в раздевалке верят, что эта команда может выиграть ЛЧ»

Йозуа Киммих о «Баварии»: это наш лучший сезон за мои 11 лет в клубе.

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился мыслями после поражения от «ПСЖ» по сумме двух матчей (5:6) в полуфинале Лиги чемпионов .

«Это наш лучший сезон за мои 11 лет в клубе – даже лучше, чем сезон с треблом. Тогда мы играли не очень хорошо в первой половине сезона, но во второй половине переломили ситуацию.

В плане стабильности у нас не было сезона, как этот. Поэтому меня еще больше огорчает вылет из Лиги чемпионов.

Все в раздевалке верят, что эта команда может выиграть Лигу чемпионов. Мы верим в тренера, в персонал, верим в себя.

В прошлом сезоне мы не были хуже «Интера». В этом сезоне мы были ближе к цели и играли на равных с очень сильной командой «ПСЖ», – сказал Йозуа Киммих .

