Киммих о «Баварии»: «Это наш лучший сезон за мои 11 лет в клубе – даже лучше, чем сезон с треблом. Все в раздевалке верят, что эта команда может выиграть ЛЧ»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился мыслями после поражения от «ПСЖ» по сумме двух матчей (5:6) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Это наш лучший сезон за мои 11 лет в клубе – даже лучше, чем сезон с треблом. Тогда мы играли не очень хорошо в первой половине сезона, но во второй половине переломили ситуацию.

В плане стабильности у нас не было сезона, как этот. Поэтому меня еще больше огорчает вылет из Лиги чемпионов.

Все в раздевалке верят, что эта команда может выиграть Лигу чемпионов. Мы верим в тренера, в персонал, верим в себя.

В прошлом сезоне мы не были хуже «Интера». В этом сезоне мы были ближе к цели и играли на равных с очень сильной командой «ПСЖ», – сказал Йозуа Киммих.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
Это называется, самоуспокоение
в теории если бы Нойер не чудил в первом матче, то могли и пройти
6ударов в створ подряд 6 голов, надо брать кого нибудь лучше
Всё дело в том, что ЛЧ это не про стабильный сезон, от слова совсем. В ЛЧ нужно быть эффективным и по возможности безошибочным в относительно небольшой отрезок сезона. А этого у нынешней Баварии не случилось, хоть она была действительно очень хороша на дистанции и даже в ПО неплоха, но не более, нашлись более эффективные. Вот и всё.
Ну и желательно, чтобы судьи повернулись к тебе нужным местом.
Так кто вам доктор, что вы не можете включить прагматизм и сыграть на снижение рисков. Все уязвимости Баварии показал даже мертвый Реал. Хороший тренер сделал бы выводы
"Ничего страшного,отыграемся на аутсайдерах Вольфсбурге и Кёльне"- добавил наш Киммих.
Лейпцигу одинадцать забьём за два матча как в этом сезоне.😁😁😁
Сейчас все пинают Баварию, но кто-то из этой пары лучших команд мира должен был проиграть. Немцы вылетели, но играли хорошо и в этом противостоянии, и по ходу плей-офф лч. Это очень крутая команда, как нейтрального болельщика меня радует их футбол

Но скамейку надо усилить, глубины состава под такой футбол не хватает
Да лично меня это даже забавляет, "пинают" и пишут чушь оттого, что косвенно признают силу и своеобразие клуба и команды, это обычное дело. Наслаждаются моментом.)
Как говорится "горе побеждённым") но это всего лишь футбол, летом состав усилить и будет новый шанс взять лч. Команда для этого есть, игра поставлена: нужны только точечные усиления и немного удачи
Слабо верится
При флике они были машиной
Вчера они были максимум машинкой
Для поднятия духа команды - хорошие слова, но от реальности далеко, как от Компани до Хайнкеса, Флика и Пепа.
Дома нужно было выигрывать в 2-3 мяча разницы, а не вырывать ничью на последних минутах и все.
У Баварии все хорошо, но страдает концентрация у своих ворот. Да и усиливать нужно фланги защиты, они провалили игру. Жаль игроков атаки , особенно Олисе. Атакующие делали даже больше необходимого для прохода в финал.
Может выиграть, но, к сожалению уже не в этом сезоне.⚽️
в этой ситуации есть типичная футбольная справедливость.
в этой паре псж - более зрелая для финала.
у баварии первый настолько мощный год, в следующем должны брать лч.
