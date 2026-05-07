Сафонов получил 7 баллов от L’Équipe за матч с «Баварией». Лишь у Хвичи, Пачо и Заир-Эмери оценка выше

Матвей Сафонов получил 7 баллов от L’Équipe за матч с «Баварией».

«ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира, победив по сумме двух игр (6:5).

Вратарь парижан Матвей Сафонов получил оценку 7 по десятибалльной шкале от L’Équipe.

В составе команды выше оценена игра лишь Вильяна Пачо , Уоррена Заир-Эмери и Хвичи Кварацхелии , которые получили 8 баллов.

Оценки игроков «ПСЖ» выглядят следующим образом:

Матвей Сафонов – 7;

Нуну Мендеш – 7;

Вильян Пачо – 8;

Маркиньос – 7;

Уоррен Заир-Эмери – 8;

Фабиан Руис – 7;

Витинья – 5;

Жоау Невеш – 7;

Усман Дембеле – 6;

Дезире Дуэ – 6;

Хвича Кварацхелия – 8.