Сафонов получил 7 баллов от L’Équipe за матч с «Баварией». Лишь у Хвичи, Пачо и Заир-Эмери оценка выше
Матвей Сафонов получил 7 баллов от L’Équipe за матч с «Баварией».
«ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира, победив по сумме двух игр (6:5).
Вратарь парижан Матвей Сафонов получил оценку 7 по десятибалльной шкале от L’Équipe.
В составе команды выше оценена игра лишь Вильяна Пачо, Уоррена Заир-Эмери и Хвичи Кварацхелии, которые получили 8 баллов.
Оценки игроков «ПСЖ» выглядят следующим образом:
Матвей Сафонов – 7;
Нуну Мендеш – 7;
Вильян Пачо – 8;
Маркиньос – 7;
Уоррен Заир-Эмери – 8;
Фабиан Руис – 7;
Витинья – 5;
Жоау Невеш – 7;
Усман Дембеле – 6;
Дезире Дуэ – 6;
Хвича Кварацхелия – 8.
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
137 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
ПСЖ с Сафоновым 2 финала Лиги Чемпионов
… реальность - ниже тоже три человека;)
Как в анекдоте советских времен про забег генсека ссср и президента сша