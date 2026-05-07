  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов получил 7 баллов от L’Équipe за матч с «Баварией». Лишь у Хвичи, Пачо и Заир-Эмери оценка выше
137

Сафонов получил 7 баллов от L’Équipe за матч с «Баварией». Лишь у Хвичи, Пачо и Заир-Эмери оценка выше

Матвей Сафонов получил 7 баллов от L’Équipe за матч с «Баварией».

«ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира, победив по сумме двух игр (6:5).

Вратарь парижан Матвей Сафонов получил оценку 7 по десятибалльной шкале от L’Équipe.

В составе команды выше оценена игра лишь Вильяна Пачо, Уоррена Заир-Эмери и Хвичи Кварацхелии, которые получили 8 баллов.

Оценки игроков «ПСЖ» выглядят следующим образом:

Матвей Сафонов – 7;

Нуну Мендеш – 7;

Вильян Пачо – 8;

Маркиньос – 7;

Уоррен Заир-Эмери – 8;

Фабиан Руис – 7;

Витинья – 5;

Жоау Невеш – 7;

Усман Дембеле – 6;

Дезире Дуэ – 6;

Хвича Кварацхелия – 8.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37832 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
рейтинги
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
logoБавария
logoДезире Дуэ
logoУоррен Заир-Эмери
logoХвича Кварацхелия
logoВильян Пачо
logoЖоау Невеш
logoМаркиньос
logoУсман Дембеле
logoВитинья
logoНуну Мендеш
logoФабиан Руис
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoбундеслига Германия
137 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ПСЖ с Месси 2 вылета в 1/8
ПСЖ с Сафоновым 2 финала Лиги Чемпионов
Ответ Бестрофеник 2024
ПСЖ с Месси 2 вылета в 1/8 ПСЖ с Сафоновым 2 финала Лиги Чемпионов
Еще Мбаппе забыли добавить
Ответ marchellinos
Еще Мбаппе забыли добавить
Комментарий скрыт
Если не случится травмы (тьфу, тьфу, тьфу) будет историческое событие. Впервые российский вратарь сыграет в старте в финале ЛЧ. В начале сезона вряд ли кто-то всерьёз мог на такое надеяться.
Ответ Рашпель793
Если не случится травмы (тьфу, тьфу, тьфу) будет историческое событие. Впервые российский вратарь сыграет в старте в финале ЛЧ. В начале сезона вряд ли кто-то всерьёз мог на такое надеяться.
Энрике респект что не побоялся задвинуть плывущего Шевалье и начал ставить Сафонова , ну и Матвею не сбавлять ,все есть для топ вратаря надо поработать на игре на выходах,часто прыгает хорошо ,но встань он чуть дальше от ворот и с его прыжком мог бы тащить больше мячей , это касается тех матчей где игрок вываливается 1на 1 на уьойнцю ,а он вместо того чтобы выходить вперед стоит до удара пытаясь своей реакцией поймать
Ответ Рашпель793
Если не случится травмы (тьфу, тьфу, тьфу) будет историческое событие. Впервые российский вратарь сыграет в старте в финале ЛЧ. В начале сезона вряд ли кто-то всерьёз мог на такое надеяться.
Комментарий скрыт
Сафонов, сиять
Ответ Peter Parker
Сафонов, сиять
И оплатить)
Ответ Pu
И оплатить)
Уже оплатил где надо ) За это тоже надо высший балл ставить
В заголовке «выше Матвея три человека»…
… реальность - ниже тоже три человека;)

Как в анекдоте советских времен про забег генсека ссср и президента сша
Ответ jimmilee**
В заголовке «выше Матвея три человека»… … реальность - ниже тоже три человека;) Как в анекдоте советских времен про забег генсека ссср и президента сша
Если посмотреть whoscored, где ставят дробные оценки, то он 4 в команде, все остальные хуже. У автора, видимо, есть платная подписка на L’Equipe, вот он и понтуется :)
Ответ jimmilee**
В заголовке «выше Матвея три человека»… … реальность - ниже тоже три человека;) Как в анекдоте советских времен про забег генсека ссср и президента сша
Типа один пришел вторым, а другой предпоследним?)
Вот так у нас люди(комментаторы спортса) в футболе разбираются, в том числе и комментатор окко керимов... не поняли того, что это тактическое указание туда под аут выбивать... Я конечно далеко не эксперт, но когда увидел 3 раза подряд одинаковых выноса в течении 5 минут понял, что это не ноги Матвея кривые, а просто методичное выполнение задания тренера...
Ответ каток Третьяка
Вот так у нас люди(комментаторы спортса) в футболе разбираются, в том числе и комментатор окко керимов... не поняли того, что это тактическое указание туда под аут выбивать... Я конечно далеко не эксперт, но когда увидел 3 раза подряд одинаковых выноса в течении 5 минут понял, что это не ноги Матвея кривые, а просто методичное выполнение задания тренера...
Керимов в целом матч отстойно прокомментировал, болельщик Баварии, как никак ))
Ответ каток Третьяка
Вот так у нас люди(комментаторы спортса) в футболе разбираются, в том числе и комментатор окко керимов... не поняли того, что это тактическое указание туда под аут выбивать... Я конечно далеко не эксперт, но когда увидел 3 раза подряд одинаковых выноса в течении 5 минут понял, что это не ноги Матвея кривые, а просто методичное выполнение задания тренера...
Ну, Керимов видимо думает, что можно на 60 метров точно на голову игроку пасовать, который на линии стоит. А Сафонов блин не смог)
Невероятно досадный промах, когда Квара зажёг радугу над четырьмя баварцами перебросив через них мяч и опередив всех выходил на Нойера один на один и в сумасшедшей динамике и нехватки пространства и времени махнул мимо родного снаряда. Это был бы всем голам гол, и как то ёкнуло внутри, что не попал он не по простому мячу, а Мячу Золотому...
Ответ Claudio_ Caniggia
Невероятно досадный промах, когда Квара зажёг радугу над четырьмя баварцами перебросив через них мяч и опередив всех выходил на Нойера один на один и в сумасшедшей динамике и нехватки пространства и времени махнул мимо родного снаряда. Это был бы всем голам гол, и как то ёкнуло внутри, что не попал он не по простому мячу, а Мячу Золотому...
Это правда, мастерства для зм не хватает, но мб в финале получится ещё зажечь
Уверен, что теперь Сафонов абсолютно заслуженно поднимет "ушастого" над головой! А то прикопались до Матвея в прошлом году, мол сидел всё время на банке, имеет косвенное отношение к ЛЧ. В этом сезоне все трофеи ПСЖ - Матвея!
Ответ Вова Пупкин
Уверен, что теперь Сафонов абсолютно заслуженно поднимет "ушастого" над головой! А то прикопались до Матвея в прошлом году, мол сидел всё время на банке, имеет косвенное отношение к ЛЧ. В этом сезоне все трофеи ПСЖ - Матвея!
ну раньше времени не стоит делить шкуру. Один матч который Арсенал можешь засушить и корявого забить
Ответ Герман Сергеевич
ну раньше времени не стоит делить шкуру. Один матч который Арсенал можешь засушить и корявого забить
Наоборот, в одном матче не получится сушить и надеяться на удачу - на неё не хватит времени, псж полностью выложится с самого начала. В последний раз в финале лч побеждал нефаворит 14 лет назад, и то под вопросом, а правильно ли оценили тот Челси, играющий весь Плей-офф в непробиваемый автобус, андердогом. А до этого - в 2005 и 99м, и это было невероятным чудом, эти финалы считаются одними из лучших в современной лч, т е для победы Арсенала нужно из ряда вон выходящий камбек
Мотя красавчик! Мои поздравления!всегда в него верил. Вот если ещё псж Батракова купят... Будет за кого переживать в Лиге чемпионов, пока наших клубов там нету
Ответ Van12345
Мотя красавчик! Мои поздравления!всегда в него верил. Вот если ещё псж Батракова купят... Будет за кого переживать в Лиге чемпионов, пока наших клубов там нету
Потянет ли против бизонов бодаться в лиге 1? Главное чтобы не сломали.
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Потянет ли против бизонов бодаться в лиге 1? Главное чтобы не сломали.
Потянет, если соберется силами и проявит профессионализм как Сафонов. Витинья вон такого же роста и комплекции как Батраков, но его почему то не затоптали.
Дембеле могли бы поставить 7, решающий гол забил. Представьте, какая оценка была бы за это у Ямаля...)
Ответ Кино Музыка
Дембеле могли бы поставить 7, решающий гол забил. Представьте, какая оценка была бы за это у Ямаля...)
ну его относительно рано заменили, а гол ему на 80 % хвича сделал. Игру в этот раз у псж сделали защи
А Дембеле за забитый гол оценку снизили?
Ответ Владимир_1116552235
А Дембеле за забитый гол оценку снизили?
Дембеле кроме одного удара в створ не сделал вообще ничего и был заменён как ненужный балласт. В целом, также было и в прошлом сезоне, но он как-то ЗМ получил за такое.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
12 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
11 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
29 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
39 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
55 минут назад
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»
сегодня, 02:49
Рекомендуем