Хвича Кварацхелия: «Бавария» – одна из лучших команд сейчас, это был самый трудный матч в сезоне. «ПСЖ» может играть с такими соперниками. Знаем, что против «Арсенала» будет сложно»

Хвича Кварацхелия: знаем, что против «Арсенала» в финале ЛЧ будет сложно.

Вингер «ПСЖ » Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов.

Парижане прошли «Баварию» в полуфинале турнира.

«Очень рады, что вышли в финал. Знаем, что против «Арсенала» будет сложно.

«Бавария » – одна из лучших команд на данный момент. Это был очень сложный матч, самый трудный в сезоне. Мы показали, что можем играть против таких команд.

Мы уважаем все команды. Для нас важно играть в свою игру. Мы не особо думаем о том, кто будет нашим соперником, просто готовимся и выкладываемся на поле на все сто.

Будет сложно – это финал Лиги чемпионов. И нам просто нужно насладиться этим», – сказал Хвича Кварацхелия .

«ПСЖ» – «Арсенал» в финале ЛЧ! 2-й титул подряд или 1-й в истории?