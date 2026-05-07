  • Хвича Кварацхелия: «Бавария» – одна из лучших команд сейчас, это был самый трудный матч в сезоне. «ПСЖ» может играть с такими соперниками. Знаем, что против «Арсенала» будет сложно»
Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов.

Парижане прошли «Баварию» в полуфинале турнира.

«Очень рады, что вышли в финал. Знаем, что против «Арсенала» будет сложно.

«Бавария» – одна из лучших команд на данный момент. Это был очень сложный матч, самый трудный в сезоне. Мы показали, что можем играть против таких команд.

Мы уважаем все команды. Для нас важно играть в свою игру. Мы не особо думаем о том, кто будет нашим соперником, просто готовимся и выкладываемся на поле на все сто.

Будет сложно – это финал Лиги чемпионов. И нам просто нужно насладиться этим», – сказал Хвича Кварацхелия.

«ПСЖ» – «Арсенал» в финале ЛЧ! 2-й титул подряд или 1-й в истории?

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37833 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
Хвича и Мотя в погоне за 2 Лигой Чемпионов🏆
Почему так мало вопросов, материалов, разборов ситуации со второй жёлтой Мендеша? Если бы это был Реал, а не Бавария...да даже ПСЖ на этом месте, уже бы весь футбольный, околофутболиный и вообще не футбольный мир об этом опросили
Ответ I10ff
Почему не показали ЖК Кейну, за касание шипами в голову Пачо?
Ответ PSG Forever
Потому что Пачо наклонил голову ниже пояса, а Кейн был первым на мяче и играл легитимно. В моё время (правда, давно это было) свистнули бы фол Пачо за опасную игру.
Пора сборной Грузии становиться топом.
