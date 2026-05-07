Энрике о «ПСЖ»: «Уже говорил, что у нас лучшая команда – и не ошибся. «Бавария» на нашем уровне, «Арсенал» – одна из лучших команд в этом сезоне»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против Баварии (1:1, общий счет – 6:5).
Парижане вышли в финал турнира во втором сезоне подряд.
– Можно ли считать это психологической победой?
– Важно это подчеркнуть. Мы готовы к любым матчам. То, что мы увидели, было для нас очень важно. Приятно иметь команду такого уровня.
Мы работали месяцами, чтобы добиться второго подряд выхода в финал. Я уже говорил, что у нас лучшая команда. И не ошибся.
«Бавария» на нашем уровне. «Арсенал» – одна из лучших команд в этом сезоне. Им еще предстоит побороться за чемпионский титул [в АПЛ].
Я уверен в своей команде, ценю ее. Но сложно сказать, сильнее ли нынешний «ПСЖ» команды образца прошлого сезона, – сказал Луис Энрике.
И вот Арсенал победил в ЛЧ. Будет ли это означать, что Арсенал сильнейшая команда мира? Нет. Но может ли он победить в финале и выиграть ЛЧ? К сожалению да. Однако истинный финал по классу команд был именно ПСЖ-Бавария, вот 2 сильнейшие команды.
ошибся. энрике красавчик, подкорректировал курс и улучшил и без того хорошую команду.