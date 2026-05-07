Энрике о «ПСЖ»: «Уже говорил, что у нас лучшая команда – и не ошибся. «Бавария» на нашем уровне, «Арсенал» – одна из лучших команд в этом сезоне»

Луис Энрике: «ПСЖ» готов к любым матчам.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против Баварии (1:1, общий счет – 6:5).

Парижане вышли в финал турнира во втором сезоне подряд.

– Можно ли считать это психологической победой?

– Важно это подчеркнуть. Мы готовы к любым матчам. То, что мы увидели, было для нас очень важно. Приятно иметь команду такого уровня.

Мы работали месяцами, чтобы добиться второго подряд выхода в финал. Я уже говорил, что у нас лучшая команда. И не ошибся.

«Бавария » на нашем уровне. «Арсенал » – одна из лучших команд в этом сезоне. Им еще предстоит побороться за чемпионский титул [в АПЛ].

Я уверен в своей команде, ценю ее. Но сложно сказать, сильнее ли нынешний «ПСЖ» команды образца прошлого сезона, – сказал Луис Энрике.