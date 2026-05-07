  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Энрике о «ПСЖ»: «Уже говорил, что у нас лучшая команда – и не ошибся. «Бавария» на нашем уровне, «Арсенал» – одна из лучших команд в этом сезоне»
28

Энрике о «ПСЖ»: «Уже говорил, что у нас лучшая команда – и не ошибся. «Бавария» на нашем уровне, «Арсенал» – одна из лучших команд в этом сезоне»

Луис Энрике: «ПСЖ» готов к любым матчам.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против Баварии (1:1, общий счет – 6:5).

Парижане вышли в финал турнира во втором сезоне подряд.

– Можно ли считать это психологической победой?

– Важно это подчеркнуть. Мы готовы к любым матчам. То, что мы увидели, было для нас очень важно. Приятно иметь команду такого уровня.

Мы работали месяцами, чтобы добиться второго подряд выхода в финал. Я уже говорил, что у нас лучшая команда. И не ошибся.

«Бавария» на нашем уровне. «Арсенал» – одна из лучших команд в этом сезоне. Им еще предстоит побороться за чемпионский титул [в АПЛ].

Я уверен в своей команде, ценю ее. Но сложно сказать, сильнее ли нынешний «ПСЖ» команды образца прошлого сезона, – сказал Луис Энрике.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37832 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
logoЛуис Энрике
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБавария
logoАрсенал
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ай да Лучо, ай да тигр! Надо признать, сделал таки из ПСЖ реальный суперклуб. Разогнал всех наглых мажоров, собрал крепкую команду, и теперь это сила в Европе! Два подряд финала ЛЧ это серьёзно. А ведь это тяжёлый сезон. У ПСЖ не было нормального отпуска и предсезонки из за клубного ЧМ. Они там до конца дошли. И тем не менее такой результат. Машина!
в итоге Арсенал выиграет лигу чемпионов по пенальти, будет скучный финал
Ответ Пьет значит спортсмен
в итоге Арсенал выиграет лигу чемпионов по пенальти, будет скучный финал
Сафонов > Райи в серии пенальти. Но да, финал будет скучный, Арсенал постарается превратить и этот матч в убожество. К слову, он еще и может выиграть ЛЧ, пройдя по легкой сетке и как-то "проперевшись" в отдельно взятом матче с ПСЖ на "лакиче".
Ответ Pasta
Сафонов > Райи в серии пенальти. Но да, финал будет скучный, Арсенал постарается превратить и этот матч в убожество. К слову, он еще и может выиграть ЛЧ, пройдя по легкой сетке и как-то "проперевшись" в отдельно взятом матче с ПСЖ на "лакиче".
,фиеста просто!++
Согласен с оценкой. То, как уверенно ПСЖ сыграл в Мюнхене, впечатлило. Ни малейших комплексов, даже защитники перепасовывались под давлением. А ведь это была Бавария, все знали, что она дома устраивает.
Ответ Кино Музыка
Согласен с оценкой. То, как уверенно ПСЖ сыграл в Мюнхене, впечатлило. Ни малейших комплексов, даже защитники перепасовывались под давлением. А ведь это была Бавария, все знали, что она дома устраивает.
Что она устраивает? Она пропускает по 3 мяча в своей фермерской лиге от лохов
Ответ Den-is
Что она устраивает? Она пропускает по 3 мяча в своей фермерской лиге от лохов
А Арсенал вымучивает 1-0 в матчах с лохами...) К сожалению, в одном конкретном матче произойти может все что угодно... И ни у кого из адекватных разбирающихся людей не возникнет иного мнения, кроме как то, что ПСЖ самая сильная команда в этой ЛЧ, Бавария на втором месте. Арсенал же не входит в топ-2 сильнейших команд этой ЛЧ, в финале за счет легкой сетки, качество игры "так себе". Это вот база. Но к сожалению, Арсенал может победить в одной выбранной игре, просто вот как-то за счет "удачи" и "на шару проперло". Забить какой-то левый гол со стандарта/пендаля, а потом успешно засушить игру и удержать преимущество.

И вот Арсенал победил в ЛЧ. Будет ли это означать, что Арсенал сильнейшая команда мира? Нет. Но может ли он победить в финале и выиграть ЛЧ? К сожалению да. Однако истинный финал по классу команд был именно ПСЖ-Бавария, вот 2 сильнейшие команды.
Очень крутой и справедливый финал будет. 2 команды, которые умеют гибко управлять рисками
думал псж с дембеле сдуется на второй сезон.
ошибся. энрике красавчик, подкорректировал курс и улучшил и без того хорошую команду.
Ответ drag23
думал псж с дембеле сдуется на второй сезон. ошибся. энрике красавчик, подкорректировал курс и улучшил и без того хорошую команду.
Провернул тот же трюк - осенью ехали на ободах, чтобы к весне дать жару. И полагаю пик физики будет к концу мая.
Бавария и ПСЖ лучшие команды. В их встрече все могло сложиться иначе и при этом любой результат был бы заслуженным. Оба матча решались в мелочах. Здесь уже Компани нужно прибавлять, Энрике пока слишком сильный соперник. Классная серия, хорошо, что на такой стадии, когда и матча два, но и финал близко.
Превратил ПСЖ в команду-звезду. И ведь не сказать, что скупали все что шевелится, пачками. Тот же трансфер Дембеле казался сперва явной ошибкой. При том Энрике не какой-то упертый догматик, а тактически гибкий тренер.
Надо было всего лишь выгнать арга-пешехода и команда заиграла
Ответ ArsSpamTer
Надо было всего лишь выгнать арга-пешехода и команда заиграла
Мбаппе француз
Арсенал вынесет их
С Арсеналом коварная ситуация, есть опасность не то чтобы расслабиться, но быть менее настороже, чем с Баварией. Энрике это косвенно подтверждает, легкая снисходительность в его тоне заметна.
Ответ Кино Музыка
С Арсеналом коварная ситуация, есть опасность не то чтобы расслабиться, но быть менее настороже, чем с Баварией. Энрике это косвенно подтверждает, легкая снисходительность в его тоне заметна.
Они год назад играли, все он прекрасно знает. С тех пор обе команды немного сдали, но ПСЖ точно не будет кидаться шапками.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Райс и Пачо – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
7 мая, 01:12
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
12 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
11 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
29 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
39 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
55 минут назад
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»
сегодня, 02:49
Рекомендуем