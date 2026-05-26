Моуринью попросил «Реал» подписать креативного и опорного полузащитников. Тренер также хочет усилить центр и правый фланг обороны (As)

Жозе Моуринью определил трансферные цели «Реала».

Жозе Моуринью хочет усилить защиту и полузащиту «Реала» после назначения.

По информации As, португалец подготовил подробный отчет для руководства «Реала», проанализировав последние матчи команды и текущий состав.

Для реализации своего проекта Моуринью хочет привлечь в команду одного-двух центральных защитников и усилить правый фланг обороны. Также тренер считает важным подписать креативного полузащитника и опорника, способного составить конкуренцию Орельену Тчуамени.

Отмечается, что Моуринью не назвал конкретных игроков, которых хотел бы видеть в «Реале», а лишь указал на позиции, которые нуждаются в усилении. В клубе признают необходимость изменений в составе, но для новых подписаний необходимо расстаться с несколькими игроками.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Ответ
Борьба за Батракова между Реалом и ПСЖ)
Ответ
Борьба за Батракова между Реалом и ПСЖ)
Ответ
Реал Кисляка и Батракова!
Ответ
Учитывая то, что он хотел подписать в МЮ Смолова чтобы оживить Лукаку, не удивлюсь если возьмёт Кисляка для конкуренции с Тчуамени
Информация от главного мирового СМИ ютуб канала "Smoltalk"?
Ответ
Круто быть Жозе Моуринью! Предложений о работе завались.
Ответ
Сперва тебе платят за то, что ты делаешь Потом тебе платят за то, что ты умеешь делать Затем тебе платят за то, что ты знаешь Наконец, тебе платят за то, кто ты есть. Это работает всегда и везде :))
Сначала ты работаешь на зачётку, потом зачётка работает на тебя)
Кроос и Модрич свободны
Ответ
Ну я бы присмотрелся к победителям ЛЕ за последние 2 сезона. Порро идеальный ПЗ для РМ, Ромеро шикарный ЦЗ для РМ, а если смогут купить ван де Вена, то это топ топ покупка, но скорее всего не отдадут Шпоры. А в центр Тилеманс прям очень хорош и на мяче и в продвижении мяча. Такой игрок бы очень пригодился. И всех купить вполне реально.
Ответ
Комментарий удален пользователем
Даже не смешно, Рамос такой же как Ромеро, а сейчас бегает Рюдигер. Что ЦЗ должен быть милым и адекватным это точно не фанам РМ рассказывать.
Есть гюлер и вернули паса. Куда им еще креативных то.
Хедиру и Озила.
Трента вообще задвинут, если так дальше пойдёт. Как защитник он не топ уровень (именно по оборонительным качествам). Только если в качестве распасовщика, креативного опорника...
Ответ
Трента вообще задвинут, если так дальше пойдёт. Как защитник он не топ уровень (именно по оборонительным качествам). Только если в качестве распасовщика, креативного опорника...
Пробовали и в сборной и в Ливерпуле и там и там он провалился на месте ЦП.
не, ну Рассказов идеально подойдет
Мавр имел ввиду что надо избавиться от Тчу и так по мелочи…
