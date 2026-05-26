Моуринью попросил «Реал» подписать креативного и опорного полузащитников. Тренер также хочет усилить центр и правый фланг обороны (As)

Жозе Моуринью определил трансферные цели «Реала».

Жозе Моуринью хочет усилить защиту и полузащиту «Реала » после назначения.

По информации As, португалец подготовил подробный отчет для руководства «Реала», проанализировав последние матчи команды и текущий состав.

Для реализации своего проекта Моуринью хочет привлечь в команду одного-двух центральных защитников и усилить правый фланг обороны. Также тренер считает важным подписать креативного полузащитника и опорника, способного составить конкуренцию Орельену Тчуамени .

Отмечается, что Моуринью не назвал конкретных игроков, которых хотел бы видеть в «Реале», а лишь указал на позиции, которые нуждаются в усилении. В клубе признают необходимость изменений в составе, но для новых подписаний необходимо расстаться с несколькими игроками.