Моуринью попросил «Реал» подписать креативного и опорного полузащитников. Тренер также хочет усилить центр и правый фланг обороны (As)
Жозе Моуринью определил трансферные цели «Реала».
Жозе Моуринью хочет усилить защиту и полузащиту «Реала» после назначения.
По информации As, португалец подготовил подробный отчет для руководства «Реала», проанализировав последние матчи команды и текущий состав.
Для реализации своего проекта Моуринью хочет привлечь в команду одного-двух центральных защитников и усилить правый фланг обороны. Также тренер считает важным подписать креативного полузащитника и опорника, способного составить конкуренцию Орельену Тчуамени.
Отмечается, что Моуринью не назвал конкретных игроков, которых хотел бы видеть в «Реале», а лишь указал на позиции, которые нуждаются в усилении. В клубе признают необходимость изменений в составе, но для новых подписаний необходимо расстаться с несколькими игроками.
Источник: As
Источник: As
