Литвинов о фанатах на матче «Спартака» и ЦСКА: «В последний раз видел столько, когда подавал мячи. Незабываемые ощущения!»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отметил поддержку болельщиков после победы над ЦСКА (1:0) в Fonbet Кубке России.
«Первое дерби с болельщиками? Когда был на поле, поймал себя на мысли, что столько болельщиков видел в последний раз, когда подавал мячи.
Полные трибуны, все секторы забиты! Незабываемые ощущения! Никакого давления, все болельщики наши. Подгоняли нас», – сказал Литвинов.
Я побывал на дерби с фанатами – как же это мощно
Глава РПЛ Алаев: «Призываю фанатов вернуться на все матчи. Надо смириться. Всем нужны болельщики на трибунах»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
9 комментариев
Ударил конечно идеально по траекториии
Хороший голешник положил, такое не берётся 🤝
Литва может!Просто надо перестать ставить его в защиту,и свою 5-ку он за чемп наколотит!
И кому нужен незащитник который кладет 5 мячей в сезон?)
Прогнать актив с трибун - преступление!
на сколько зависит, на какой позиции играет. Перевели в опорники сколько сразу пользы начал приносить, видно же что играть защитником это не его
На удивление красивый гол получился.
в лужниках вроде играл в финале кубка,там раза в 2 больше народу было
Нам тоже твой гол вчера понравился. Давай ещё!
