Литвинов о фанатах на матче «Спартака» и ЦСКА: «В последний раз видел столько, когда подавал мячи. Незабываемые ощущения!»

Литвинов о фанатах на дерби: в последний раз видел столько, когда подавал мячи.

Полузащитник «Спартака » Руслан Литвинов отметил поддержку болельщиков после победы над ЦСКА (1:0) в Fonbet Кубке России.

«Первое дерби с болельщиками? Когда был на поле, поймал себя на мысли, что столько болельщиков видел в последний раз, когда подавал мячи.

Полные трибуны, все секторы забиты! Незабываемые ощущения! Никакого давления, все болельщики наши. Подгоняли нас», – сказал Литвинов.

