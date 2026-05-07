Директор «Баварии» Эберль о судействе матча с «ПСЖ»: «Кое-кто принял пару неверных решений. Рука Мендеша была очевидной, Невеш сыграл рукой в штрафной»

Эберль о судействе матча с «ПСЖ»: rое-кто принял пару неверных решений.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль раскритиковал судейство Жоау Педру Пиньейру в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, первая игра – 4:5).

О судействе

«Возможно, игроки «Баварии» приняли одно или два неверных решения – кое-кто на поле тоже принял одно или два неверных решения, возможно. Именно такие детали в конечном итоге решают исход полуфинала.

О попадании мяча в руку Мендешу

Судья говорил со своими португальскими соотечественниками [из «ПСЖ»], которых он всегда сопровождал на угловые. Возможно, он что-то им объяснил [о руке Мендеша], но мне – нет.

Можно было показать желтую, которая стала бы красной карточкой, но потом вдруг решение меняется в другую сторону. Думаю, это всех удивило. Я не видел игры рукой у Лаймера , но рука Мендеша была довольно очевидной».

О попадании мяча в руку Невешу в штрафной «ПСЖ»

«Кто-то [из судей] говорит, что это явный пенальти, другая половина говорит, что все было сделано правильно. Так каково правило? Никто мне пока не может это объяснить! С моей точки зрения, это игра рукой в ​​штрафной», – заявил Эберль.

И как эта рука «ПСЖ» – не пенальти? Неужели правило правда такое?