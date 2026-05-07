  • Директор «Баварии» Эберль о судействе матча с «ПСЖ»: «Кое-кто принял пару неверных решений. Рука Мендеша была очевидной, Невеш сыграл рукой в штрафной»
Директор «Баварии» Эберль о судействе матча с «ПСЖ»: «Кое-кто принял пару неверных решений. Рука Мендеша была очевидной, Невеш сыграл рукой в штрафной»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль раскритиковал судейство Жоау Педру Пиньейру в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, первая игра – 4:5).

«Возможно, игроки «Баварии» приняли одно или два неверных решения – кое-кто на поле тоже принял одно или два неверных решения, возможно. Именно такие детали в конечном итоге решают исход полуфинала.

Судья говорил со своими португальскими соотечественниками [из «ПСЖ»], которых он всегда сопровождал на угловые. Возможно, он что-то им объяснил [о руке Мендеша], но мне – нет.

Можно было показать желтую, которая стала бы красной карточкой, но потом вдруг решение меняется в другую сторону. Думаю, это всех удивило. Я не видел игры рукой у Лаймера, но рука Мендеша была довольно очевидной».

«Кто-то [из судей] говорит, что это явный пенальти, другая половина говорит, что все было сделано правильно. Так каково правило? Никто мне пока не может это объяснить! С моей точки зрения, это игра рукой в ​​штрафной», – заявил Эберль.

И как эта рука «ПСЖ» – не пенальти? Неужели правило правда такое?

Этот розыгрыш ЛЧ показал, что с судейством нужно что-то делать. Главная претензия – непоследовательность судейских решений, должны быть общие судейские критерии. Элементарно, почему нарушение Гарсии это красная, хотя параллельно Кунде, а нарушение Пубиля желтая, хотя Дьекеришь выходил 1 на 1? Почему в первом матче с Атлетико на том же Дьекерише ставят пенальти, а за такое же нарушение во втором, где Гризман сбивает игрока ничего нет? Как должны это понимать зрители, а в первую очередь игроки, где им в одном случае ничего не фиксируют, а в другом матче за это же дают пенальти или красную. Ну это бред полный
а на Гризмане почему пенальти не поставили?))
Типа нарушение на Габриэле, но понятно что там его не было. Я много примеров мог написать, просто суть ясна, почти каждый матч в плей-офф имеет вопросы к судейству
Ну в общем, не Бавария сыграла максимально слабо на Альянце, а судья задушил немцев, я вчера у хозяев агрессии не увидел от слова совсем, в Париже оскал был куда сильнее. ПСЖ заслужили, да один Хвича вчера заслужил, чтобы его команда прошла, рылом возил по 2-3 игроков Баварии, хорошую форму набрал.
Как же судья засудил немцев.
Или ты не ознакомлен с правилами футбола.
Руку давным давно переписали.
Плюс был вынос защищающегося игрока от ворот.
А вы скулите дальше.
ПСЖ просто классом выше.
Энрике сделал топовую команду.
Бавария вылетела по игре, а не из-за судейства, но то что судейство было однобоким в пользу ПСЖ - факт
Скажем честно , Бавария проиграла не из-за судейство , а просто была чуть хуже в противостоянии с ПСЖ
Бавария чуть хуже?)
Бавария по всем критериям уступает ПСЖ.
Энрике как тренер лучше.
Команда умеет играть в разный футбол.
Доминировать и убегать в контратаку.
А Компани сделал просто Бернли на максималках.
И эти же самые люди еще про Реал что-то говорили. Стоило им самим проиграть, как сразу начались жалобы на судью. Они же сами только пару дней назад говорили, что не почувствуют ПСЖ в Мюнхене
Главное про судейство. Оно не испортило матч уровня 1/2 финала ЛЧ. Как испортило, например, ненужным и неадекватным удалением в ответном матче 1/4 с Реалом. Судья вчера и правила трактовал правильно, и не влиял кардинально своими решениями на итог матча. Хочешь выигрывать - у тебя есть дома 90+ минут на поле.
Чего он такое говорит?
Глоры Баерна же писали на ветках Барсы, что только всякие лузеры, типа Лапорты и Хави жалуются на судей?
Хотя, вот вы и есть лузеры, ПСЖ был умнее, мобильнее, качественнее и злее - это причины того, что они в финале, а не "кто-то что-то принял не так и поговорил по-португальски у боковой".
Тут всё верно про пенальти. В одним случаях, как в первом матче - пенальти. Во втором матче - не умышленная игра рукой. Так в первом матче точно так же можно было трактовать, что игра рукой была не умышленной. И вот из-за таких трактовок и появляются споры и претензии к судьям. Да и по красной всё верно говорится: стоило бы тогда показать повтор, где Лаймер играет рукой ранее. Если такого нет - тогда удаление
Рука Невеша - это не пенальти, на мой взгляд, а вот Мендеш заслуживал желтой карточки и последующего удаления, просто судья струсил на 30 минуте оставлять ПСЖ в меньшинстве!
Ох уж этот Галицкий. И тут все купил...
