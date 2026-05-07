Директор «Баварии» Эберль о судействе матча с «ПСЖ»: «Кое-кто принял пару неверных решений. Рука Мендеша была очевидной, Невеш сыграл рукой в штрафной»
Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль раскритиковал судейство Жоау Педру Пиньейру в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, первая игра – 4:5).
О судействе
«Возможно, игроки «Баварии» приняли одно или два неверных решения – кое-кто на поле тоже принял одно или два неверных решения, возможно. Именно такие детали в конечном итоге решают исход полуфинала.
О попадании мяча в руку Мендешу
Судья говорил со своими португальскими соотечественниками [из «ПСЖ»], которых он всегда сопровождал на угловые. Возможно, он что-то им объяснил [о руке Мендеша], но мне – нет.
Можно было показать желтую, которая стала бы красной карточкой, но потом вдруг решение меняется в другую сторону. Думаю, это всех удивило. Я не видел игры рукой у Лаймера, но рука Мендеша была довольно очевидной».
О попадании мяча в руку Невешу в штрафной «ПСЖ»
«Кто-то [из судей] говорит, что это явный пенальти, другая половина говорит, что все было сделано правильно. Так каково правило? Никто мне пока не может это объяснить! С моей точки зрения, это игра рукой в штрафной», – заявил Эберль.
И как эта рука «ПСЖ» – не пенальти? Неужели правило правда такое?
Или ты не ознакомлен с правилами футбола.
Руку давным давно переписали.
Плюс был вынос защищающегося игрока от ворот.
А вы скулите дальше.
ПСЖ просто классом выше.
Энрике сделал топовую команду.
Бавария по всем критериям уступает ПСЖ.
Энрике как тренер лучше.
Команда умеет играть в разный футбол.
Доминировать и убегать в контратаку.
А Компани сделал просто Бернли на максималках.
Глоры Баерна же писали на ветках Барсы, что только всякие лузеры, типа Лапорты и Хави жалуются на судей?
Хотя, вот вы и есть лузеры, ПСЖ был умнее, мобильнее, качественнее и злее - это причины того, что они в финале, а не "кто-то что-то принял не так и поговорил по-португальски у боковой".