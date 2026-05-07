Посредники связывались с Пиоли по поводу назначения в ЦСКА. Экс-тренер «Милана» не хочет работать в России (La Viola)

ЦСКА заинтересовался бывшим тренером «Милана» Стефано Пиоли.

Несколько посредников связались с бывшим тренером «Милана » Стефано Пиоли по поводу работы в ЦСКА , утверждает La Viola.

Однако 60-летний итальянец не выразил желания работать в России.

Пиоли остается без работы с ноября прошлого года после увольнения из «Фиорентины».