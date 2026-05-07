Глава РПЛ Алаев: «Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену. Надеюсь, он сбудется»

Президент РПЛ Александр Алаев допустил возвращение российский клубов и сборных на международную арену в 2027 году.

– Когда российские футболисты вернуться на международную арену?

– Мой прогноз, что в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену. Надеюсь, он сбудется, – сказал Алаев.

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
Жил-был ленивый чукча. Приближается зима, а он и думает: "А какая зима
будет холодная или теплая? Если теплая, так мне и прошлогоднего запаса
дров хватит, а если холодная, то что делать, прийдется еще колоть".
Пошел к шаману, тот пошаманил и говорит: "Холодная зима будет". Чукча
загрустил и пошел дрова колоть. А шаман думает: "А вдруг чукчу обманул?
Он мне больше верить не будет и деньги платить за шаманство не будет".
Идет шаман к метеорологу и задает тот же вопрос: "Какая зима будет
холодная или теплая?". Метеоролог отвечает: "Холодная". Шаман: "А ты
откуда знаешь?". Метеоролог: "А вон чукча дрова рубит"
Кто их тянет за язык? Зачем каждый год это повторять? Митрофанов и Алаев и в прошлом, и в позапрошлом тоже самое говорили. Что-то изменилось? Половина европейских сборных до сих пор отказываются даже поднимать на повестку этот вопрос, не вернут нас.

И ничего не изменится после прекращения огня. Как-будто там признают все территории российскими и санкции снимут) Живут в своём выдуманном мирке.

С чего вдруг они все проголосуют "за"? Нельзя было отстранять и создавать такой прецендент, теперь вернуться будет почти невозможно. Всегда будет 7-10 стран, которые проголосуют "против".
Ответ kk.abb
Изменилось в худшую сторону
Ответ kk.abb
Комментарий скрыт
2022
Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену.
2023
Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену.
2024
Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену.
2025
Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену.
2026
Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену.
2027
Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену.
Ответ Дядя ТУРА
2030
Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену.
Ответ Дядя ТУРА
2130
ИИ Алаев: мой прогноз - в сл году сборная…
Мой прогноз, в следующем году сборная и клубы не вернутся на европейскую арену.
Это реальность. Надо смириться. (С)
И эти дураки руководят российским футболом
Ответ Ржевский
И эти дураки руководят российским футболом
И не только им
это можно расценивать как угрозу жизни и здоровью одного человека?
Ответ Тьягомотина
это можно расценивать как угрозу жизни и здоровью одного человека?
Тут встречный вопрос: а что сейчас НЕ может расцениваться, как угроза жизни и здоровью одного человека?
"– Когда российские футболисты вернуться на международную арену?"
ЧТО СДЕЛАЮТ? ВЕРНУТСЯ!!! Вас в школе как учат вообще?
Синоптик фигов
Ответ Крэнг
Синоптик фигов
Прогноз погоды ошибается один раз, но каждый день. ©
Мой прогноз, что в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену.

Ну что ж. Может, и не просто так связь отключат и парад отменят? Проснёмся в выходной, а по телеку - "Лебединое озеро".
Ответ Владимир Данилов
Всяко возможно. А может и не проснёмся.
