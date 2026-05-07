Глава РПЛ Алаев: «Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену. Надеюсь, он сбудется»
– Когда российские футболисты вернуться на международную арену?
– Мой прогноз, что в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену. Надеюсь, он сбудется, – сказал Алаев.
Российские команды с 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
будет холодная или теплая? Если теплая, так мне и прошлогоднего запаса
дров хватит, а если холодная, то что делать, прийдется еще колоть".
Пошел к шаману, тот пошаманил и говорит: "Холодная зима будет". Чукча
загрустил и пошел дрова колоть. А шаман думает: "А вдруг чукчу обманул?
Он мне больше верить не будет и деньги платить за шаманство не будет".
Идет шаман к метеорологу и задает тот же вопрос: "Какая зима будет
холодная или теплая?". Метеоролог отвечает: "Холодная". Шаман: "А ты
откуда знаешь?". Метеоролог: "А вон чукча дрова рубит"
И ничего не изменится после прекращения огня. Как-будто там признают все территории российскими и санкции снимут) Живут в своём выдуманном мирке.
С чего вдруг они все проголосуют "за"? Нельзя было отстранять и создавать такой прецендент, теперь вернуться будет почти невозможно. Всегда будет 7-10 стран, которые проголосуют "против".
Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену.
2023
Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену.
2024
Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену.
2025
Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену.
2026
Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену.
2027
Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену.
Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену.
ИИ Алаев: мой прогноз - в сл году сборная…
Это реальность. Надо смириться. (С)
ЧТО СДЕЛАЮТ? ВЕРНУТСЯ!!! Вас в школе как учат вообще?
Ну что ж. Может, и не просто так связь отключат и парад отменят? Проснёмся в выходной, а по телеку - "Лебединое озеро".