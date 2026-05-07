Глава РПЛ Алаев: «Мой прогноз – в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену. Надеюсь, он сбудется»

Глава РПЛ Алаев надеется на возвращение России в 2027 году.

Президент РПЛ Александр Алаев допустил возвращение российский клубов и сборных на международную арену в 2027 году.

– Когда российские футболисты вернуться на международную арену?

– Мой прогноз, что в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену. Надеюсь, он сбудется, – сказал Алаев.

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.