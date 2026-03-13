«Барса» сыграет с «Ньюкаслом» в футболках от художницы с синдромом Дауна. Повторят акцию 2013 года

В 2006 году 21 марта был объявлен Всемирным днем людей с синдромом Дауна. «Барселона» отметит важную дату немного раньше – 18 марта на ответном матче с «Ньюкаслом» в 1/8 Лиги чемпионов.

Как сообщает MD, подопечные Ханси Флика выйдут на поле «Камп Ноу» в футболках с особым шрифтом, который разработала каталонская художница Анна Вивес. Девушка родилась с синдромом Дауна.

Майки каталонцев будут выглядеть так:

«Блауграна» уже играла в майках от Вивес. Дело было в 2013 году, когда «Барселона» в рамках Кубка Гампера со счетом 8:0 разгромила «Сантос». В той встрече Неймар впервые сыграл за каталонцев – сразу против бывшей команды.

В 2013-м все футболки были проданы на аукционе, вырученные средства направили в благотворительные фонды.

Хорошее дело!