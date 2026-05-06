Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не выиграл ни Лигу чемпионов, ни Ла Лигу, проведя почти всю карьеру в Испании.
Сегодня мадридский клуб уступил «Арсеналу» (0:1) в ответном матче 1/2 финала ЛЧ (первая игра – 1:1) и завершает сезон без трофеев. 35-летний француз летом станет игроком команды МЛС «Орландо Сити».
Антуан играл за «Реал Сосьедад» с 2009 по 2014 год и не завоевал с клубом трофеев на высшем уровне, выиграл Сегунду в сезоне-2009/10.
За «Атлетико» Антуан выступал с 2014-го по 2019-й и с 2021-го по 2026-й. За это время он выиграл Лигу Европы (2017/18) и стал обладателем Суперкубка Испании (2014) и Суперкубка УЕФА (2018).
С 2019 по 2021 год футболист представлял «Барселону» (еще два сезона он провел в аренде в «Атлетико») и выиграл с каталонским клубом лишь один трофей – Кубок Испании (2020/21).
В составе сборной Франции Гризманн стал чемпионом мира в 2018 году и выиграл Лигу наций-2020/21.
Нашу любовь , признание , и сердца болельщиков ! 🤗
И Гризман Чемпион Мира , кстати 🌝
Отняли очки у грандов ? Сезон выполнен .
Выбили из лиги чемпионов - вообще праздник!!
А дальше - хоть трава не расти .
Во что они сегодня собирались играть - загадка .
мало того, что неудачная затея вышла, так еще и единственное за последние 12 лет, чемпионство Атлетико в ла лиге пропустил