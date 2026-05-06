  • Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не выиграл ни Лигу чемпионов, ни Ла Лигу, проведя почти всю карьеру в Испании.

Сегодня мадридский клуб уступил «Арсеналу» (0:1) в ответном матче 1/2 финала ЛЧ (первая игра – 1:1) и завершает сезон без трофеев. 35-летний француз летом станет игроком команды МЛС «Орландо Сити».

Антуан играл за «Реал Сосьедад» с 2009 по 2014 год и не завоевал с клубом трофеев на высшем уровне, выиграл Сегунду в сезоне-2009/10.

За «Атлетико» Антуан выступал с 2014-го по 2019-й и с 2021-го по 2026-й. За это время он выиграл Лигу Европы (2017/18) и стал обладателем Суперкубка Испании (2014) и Суперкубка УЕФА (2018).

С 2019 по 2021 год футболист представлял «Барселону» (еще два сезона он провел в аренде в «Атлетико») и выиграл с каталонским клубом лишь один трофей – Кубок Испании (2020/21).

В составе сборной Франции Гризманн стал чемпионом мира в 2018 году и выиграл Лигу наций-2020/21.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс''
Антуан Гризманн
Он выиграл ЧМ, будучи лидером сборной, чего мало кому удавалось. В том же году была ЛЕ. Всё равно карьера славная получилась.
Пополнил список крутых звездных игроков которые так и не выиграли ЛЧ: Роналдо, Буффон, Ибрагимович, Гризманн... (полагаю в будущем в этом списке будет и Мбаппе).
Он был ведущим игроком Франции, тот через которого строилась вся игра сборной, благодаря прежде всего ему - они стали чемпионами мира в 2018 и вице-чемпионами 2022! Это абсолютная правда)
Гризман выиграл гораздо больше !
Нашу любовь , признание , и сердца болельщиков ! 🤗
И Гризман Чемпион Мира , кстати 🌝
Что-то все забыли об этом. Да и не только о этом 😳
Мне кажется ,Атлетико был создан где-то на небе ,чтоб поднаср.ть Реалу и Барселоне .
Отняли очки у грандов ? Сезон выполнен .
Выбили из лиги чемпионов - вообще праздник!!
А дальше - хоть трава не расти .
Во что они сегодня собирались играть - загадка .
Комментарий скрыт
А может проблема в самой Барсе, что они такому Атлетико слили?
Надо поставить на победу Атлетико в чемпионате Испании в 27
Для того чтобы провести прекрасную карьеру - необязательно выигрывать ЛаЛигу или ЛЧ, вон, у того же Царя тоже трофеев нет в Испании, но его до сих пор там помнят и узнают.
Да, он там местный шизик
жаль только, что в барселону на годик уходил

мало того, что неудачная затея вышла, так еще и единственное за последние 12 лет, чемпионство Атлетико в ла лиге пропустил
Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс. Он снова не чемпион Германии (с) навеяло))
Сравнивать с Ройсом который был предан Дортмунду с игроком который мотался туда сюда?
Вы правы, туда-сюда. Видать, в помойку забрел
Он классный игрок! Но таков футбол! Сразу вспомнился Франческо Тотти...
Тотти - чемпион Италии в составе Ромы. Держу в курсе:))
Комментарий скрыт
Легенд номер 17
он за Барсу не брал Лигу, вот это да
Он когда за Барсу играл Атлетико стал чемпионом. вот это да, а не твое да.
