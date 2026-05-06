Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»

Симеоне про выход в полуфинал ЛЧ: «Атлетико» прошел дальше, чем ожидал.

Диего Симеоне высказался после вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала» (1:1, 0:1).

«У нас была очень хорошая кампания. Мы отдали все силы. Мы прошли намного дальше, чем ожидали. Жаль, что все так вышло, мы заслуживали дополнительного времени.

В первом матче мы создали голевые моменты, но не использовали. Сегодня во втором тайме мы больше времени проводили на чужой половине поля, у нас были шансы, но иногда все мелочи складываются в твою пользу, а иногда – нет.

Мне нечего сказать [о судействе], мы выбыли из турнира. Поздравляю «Арсенал», он хорошо бился. Мне нравятся его команда и его тренер. У них неизменный подход к делу, подкрепленный серьезными финансовыми ресурсами. Поздравляю их. А мы продолжим работать и не будем зацикливаться на очевидной детали», – сказал главный тренер «Атлетико» в эфире Movistar.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23968 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
60 комментариев
Отберите микрофон у этого "гения") Несколько туров играл дублем, готовясь спецом к лч, чтобы в ответном матче в районе 60-й минуты при 1:0 не в свою пользу убрать самых креативных игроков с поля) Все говорят, что Гвардиола-шарлатан, но, по-моему, главный шарлатан в футболе-это Симеоне. Иметь самую высокую зп в футболе с запасом и столько лет играть в ЭТО и при этом все равно находятся те, кто его защищает)
Пожертвовал внутренними турнирами и стал жертвой в ЛЧ. Остался с баранкой. Ничуть не жалко его
Ла Лигой он не жертвовал, в ЛЧ они там все равно попадут
К сожалению сегодня Симеоне провалил игру своими заменами...
К счастью !
Не понятно, какой план на матч был у Атлетико.
Мож красную сопернику дали бы, а там как пойдет
План — играть осторожно. Зря. Лучше бы рисковал, играл в прессинг с первых минут в Лондоне, как во втором тайме в Мадриде. Могли бы влететь, но был бы шанс. А вот когда пропустили и времени осталось мало, включили форсаж, но было уже поздно. Такой менталитет у Диего. Нужно принимать это. Он выдающийся тренер.
Симеоне приехал в Лондон на автобусе, но забыл, что в Лондоне они двухэтажные. Абсолютно ничем не удивил в атаке
Второй тайм в Мадриде был за Атлетико. В остальное время Арсенал держал темп и контролировал игру. Сегодня во втором как раз могли успокаивать игру венгр и норвег. Лишний раз показали, какие они поленья.

Но на венгра я сегодня гнать не буду, он 90 минут пахал и боролся как лев. Хоть и падал иногда как антилопа.
Наверно все согласны, что Барса бы смотрелась намного интереснее в финале, но ее именно с Атлетико приговорили судьи и реализация, Арсенал в финале поставит автобус, с кем бы не играли...
пусть закупятся чипсами и пивком и смотрят финал по телевизору
Арсенал в принципе не ставит автобус, если не в меньшинстве. Он душит игру иначе
Скучнейшая битва автобусов в истории. В финале Арсенал ляжет крупно, как и Интер в прошлом году.
Эль-бусико
Как он может крупно лечь, с такой то обороной?
Дважды обыграть Атлетико в Лиге Чемпионов не каждой команде под силу!
Ну да, у Арсенала тоже не получилось. В первом матче ничья была.
в группе обыграли 4-0
Средний состав у Атлетико, не сравнить с версиями из 10х гг. С таким составом выйти в полуфинал ЛЧ говорит о состоянии клубного футбола Европы. Качество игры в полуфиналах ЛЕ и ЛК вообще треш. Это все из-за дефицита качественных игроков, даже Бавария и ПСЖ больше тренерские команды, чем звездные.
