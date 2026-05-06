Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
Диего Симеоне высказался после вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала» (1:1, 0:1).
«У нас была очень хорошая кампания. Мы отдали все силы. Мы прошли намного дальше, чем ожидали. Жаль, что все так вышло, мы заслуживали дополнительного времени.
В первом матче мы создали голевые моменты, но не использовали. Сегодня во втором тайме мы больше времени проводили на чужой половине поля, у нас были шансы, но иногда все мелочи складываются в твою пользу, а иногда – нет.
Мне нечего сказать [о судействе], мы выбыли из турнира. Поздравляю «Арсенал», он хорошо бился. Мне нравятся его команда и его тренер. У них неизменный подход к делу, подкрепленный серьезными финансовыми ресурсами. Поздравляю их. А мы продолжим работать и не будем зацикливаться на очевидной детали», – сказал главный тренер «Атлетико» в эфире Movistar.
Но на венгра я сегодня гнать не буду, он 90 минут пахал и боролся как лев. Хоть и падал иногда как антилопа.