Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»

Симеоне про выход в полуфинал ЛЧ: «Атлетико» прошел дальше, чем ожидал.

Диего Симеоне высказался после вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала » (1:1, 0:1).

«У нас была очень хорошая кампания. Мы отдали все силы. Мы прошли намного дальше, чем ожидали. Жаль, что все так вышло, мы заслуживали дополнительного времени.

В первом матче мы создали голевые моменты, но не использовали. Сегодня во втором тайме мы больше времени проводили на чужой половине поля, у нас были шансы, но иногда все мелочи складываются в твою пользу, а иногда – нет.

Мне нечего сказать [о судействе], мы выбыли из турнира. Поздравляю «Арсенал», он хорошо бился. Мне нравятся его команда и его тренер. У них неизменный подход к делу, подкрепленный серьезными финансовыми ресурсами. Поздравляю их. А мы продолжим работать и не будем зацикливаться на очевидной детали», – сказал главный тренер «Атлетико » в эфире Movistar.