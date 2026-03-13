Пресса объявила о завершении карьеры Дэвиса в 25 лет. Альфонсо уже ответил

Альфонсо Дэвис начал второй тайм матча Лиги чемпионов с «Аталантой», на 64-й минуте он отдал голевую передачу, а на 71-й покинул поле. Фонзи уходил в слезах, прикрывая лицо футболкой.

В марте прошлого года канадец заработал разрыв «крестов», находясь в расположении сборной, он вернулся на поле лишь в сентябре. Набрать форму у игрока пока не получается, в текущем сезоне он уже пропустил 12 матчей «Баварии» из-за повреждений.

Теперь новая травма: у Альфонсо растяжение задней мышцы бедра правой ноги, он пропустит около трех недель. Джесси Марш, тренер сборной Канады, заявил, что на грядущую международную паузу Фонзи не будет вызван.

А пресса уже хоронит карьеру 25-летнего защитника. О решении Дэвиса повесить бутсы на гвоздь из-за частых травм среди прочего сообщил футбольный паблик 365scores. В комментарии пришел сам канадец:

«Что за черт? Кто вообще вам такое сказал 🤣 (все ради кликов)».

Когда в комментариях отметился Фонзи, публикация была удалена.

Пожелаем игроку здоровья.