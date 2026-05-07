Скопинцев о Сталине: «Для предыдущих поколений был знаковой фигурой, наверное. Много слышал о нем от бабушки и дедушки – давали положительную характеристику по большей части»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, какие исторические личности ему интересны.

– Как ты обычно проводишь свободное время?

– Люблю выехать куда-то погулять – в центр, в парк, с дочкой, с мамой, с сестрой. Люблю поиграть в NHL. Могу посмотреть исторические фильмы, документалки. Ну и восстановление, конечно – сейчас этому тоже посвящаешь много времени.

– Документалки – это влияние Жиркова? Он ведь тоже увлекается историей.

– Да, с ним интересно в этом плане. Он больше любит военную тематику, раскопки, археологию, какие-то находки. Было интересно расспросить Юрия Валентиновича про его мини-музей. Его всегда интересно послушать, потому что история – вообще очень важная вещь. Нужно понимать, кто ты, что твои предки сделали для страны, сохранять традиции.

– Какие исторические темы тебе самому ближе?

– Раньше много смотрел про Кутузова, Бисмарка, Сталина. Это личности, которые умели принимать волевые решения вопреки обстоятельствам и в целом действовали в интересах своего народа.

– Сталин – очень противоречивая личность. Для тебя он скорее положительная или отрицательная фигура?

– Я много слышал о нем от бабушки и дедушки. По большей части они давали положительную характеристику. Не все моменты мне понятны, рассуждать о них глубоко я не могу. Но для предыдущих поколений, для народа, Сталин, наверное, все-таки был знаковой фигурой, – сказал Скопинцев.

а мне мой дедушка ничего не мог рассказать про Сталина, потому что был расстрелян в 37-м, а его старшый 19-летний сын умер в тюрьме (их обоих записали в японские шпионы), и осталась моя бабушка с тремя несовершеннолетними детьми, без кормильцев
потом их, конечно, реабилитировали, но людей уже не вернёшь
Критерий для правителя один - что для него цена жизни человека. Что-то много развелось людоедов...
Его бабушке и дедушке лет 70, наверное... Они его вообще застали?
Как сейчас зумеры могут авторитетно рассуждать о том, как хорошо/плохо жилось в 90-ые, то почему бабушка и дедушка Скопинцева не могут столь же авторитетно высказываться о Сталине? =)
Вот и сейчас многие хотят Сталина,но только не для себя,а для соседа.
Не волнуйся, в такой системе и тебя бы в нацики или шпионы записали. Некий Ежов тоже зад надрывал на благо страны. Правда потом и его система скушала
Ну тут вроде бы все понятно: если репрессии не коснулись твоей семьи, то да, его можно считать эффективным менеджером. Ну а если коснулись, то как то плевать уже на все эти заводы и пароходы
Даже те, кого репрессии не коснулись, жили в лютой нищете (что отлично видно по потреблению основных продуктов). Там реально уровень жизни с 1929 года куда-то к каменному веку спикировал и начал выправляться только в 1950-е. Комми не зря всё время сравнивали СССР с "показателями 1913 года" - по частному потреблению обошли его только спустя полвека. Других таких стран в Европе не было, чтобы в конце 50-х жить как в начале 10-х)
Ну к 17 то году уровень жизни в РИ по сравнению с остальной Европой разительно отличался и мы уделывали Европу по всем фронтам.
К чему спорить про Сталина?
Были плюсы, были минусы.
Была мощная индустриализация, подъем производства, образования.
Были чистки, репрессии и Гулаги.
Было и то и другое, было хорошо и плохо, что тут вечно мусолить?🤷
Есть что обсуждать. Из-за того, что много чего сделал и положительного и отрицательного. В истории России вообще это норма, если кто-то делает какой-то рывок, то по системе "лес рубят, щепки летят". Те кто не могут смотреть на свою историю с холодной головой, начинают либо боготворить либо хейтить кого-то меня всегда удивляют. Как дети.
некоторые не соглашаются с тем что было хорошо, другие с тем что было плохо, некоторые спорят на тему чего было больше хорошо или плохо, другие спорят о том стоило ли то хорошо того плохого
Комменты должны тут хорошо настояться. Сейчас будет полыхать.
Если бы сейчас к власти пришёл такой человек как Сталин - 75% населения России прорвало бы границу Финляндии, Эстонии, Литвы, Казахстана, Беларуси, Монголии, Китая и т.д. по списку в качестве беженцев. В основном любители Сталина считают, что новый Сталин будет арестовывать и ссылать в Сибирь только мифических врагов, а не их. В реальности бы все перепугались до усрачки. Особенно Москва и Санкт-Петербург.
Нет. Москва и Спб - не 75%. А так вы правы. Только в массе своей эти люди уже убежали через Верхний Ларс.
Во время новость запостили, как раз у кандидатов исторических наук со спортса уроки в школе закончились. =))
Как раз могут потренироваться в полемике тут у нас на спорте в преддверии экзаменов )
даже такой выдающийся человек как Сергей Павлович Королев при нем отсидел по липовой статье...
