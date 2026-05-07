Скопинцев о Сталине: «Для предыдущих поколений был знаковой фигурой, наверное. Много слышал о нем от бабушки и дедушки – давали положительную характеристику по большей части»

Скопинцев о Сталине: для предыдущих поколений был знаковой фигурой.

Защитник «Динамо » Дмитрий Скопинцев рассказал, какие исторические личности ему интересны.

– Как ты обычно проводишь свободное время?

– Люблю выехать куда-то погулять – в центр, в парк, с дочкой, с мамой, с сестрой. Люблю поиграть в NHL. Могу посмотреть исторические фильмы, документалки. Ну и восстановление, конечно – сейчас этому тоже посвящаешь много времени.

– Документалки – это влияние Жиркова? Он ведь тоже увлекается историей.

– Да, с ним интересно в этом плане. Он больше любит военную тематику, раскопки, археологию, какие-то находки. Было интересно расспросить Юрия Валентиновича про его мини-музей. Его всегда интересно послушать, потому что история – вообще очень важная вещь. Нужно понимать, кто ты, что твои предки сделали для страны, сохранять традиции.

– Какие исторические темы тебе самому ближе?

– Раньше много смотрел про Кутузова, Бисмарка, Сталина. Это личности, которые умели принимать волевые решения вопреки обстоятельствам и в целом действовали в интересах своего народа.

– Сталин – очень противоречивая личность. Для тебя он скорее положительная или отрицательная фигура?

– Я много слышал о нем от бабушки и дедушки. По большей части они давали положительную характеристику. Не все моменты мне понятны, рассуждать о них глубоко я не могу. Но для предыдущих поколений, для народа, Сталин, наверное, все-таки был знаковой фигурой, – сказал Скопинцев.