Скопинцев о Сталине: «Для предыдущих поколений был знаковой фигурой, наверное. Много слышал о нем от бабушки и дедушки – давали положительную характеристику по большей части»
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, какие исторические личности ему интересны.
– Как ты обычно проводишь свободное время?
– Люблю выехать куда-то погулять – в центр, в парк, с дочкой, с мамой, с сестрой. Люблю поиграть в NHL. Могу посмотреть исторические фильмы, документалки. Ну и восстановление, конечно – сейчас этому тоже посвящаешь много времени.
– Документалки – это влияние Жиркова? Он ведь тоже увлекается историей.
– Да, с ним интересно в этом плане. Он больше любит военную тематику, раскопки, археологию, какие-то находки. Было интересно расспросить Юрия Валентиновича про его мини-музей. Его всегда интересно послушать, потому что история – вообще очень важная вещь. Нужно понимать, кто ты, что твои предки сделали для страны, сохранять традиции.
– Какие исторические темы тебе самому ближе?
– Раньше много смотрел про Кутузова, Бисмарка, Сталина. Это личности, которые умели принимать волевые решения вопреки обстоятельствам и в целом действовали в интересах своего народа.
– Сталин – очень противоречивая личность. Для тебя он скорее положительная или отрицательная фигура?
– Я много слышал о нем от бабушки и дедушки. По большей части они давали положительную характеристику. Не все моменты мне понятны, рассуждать о них глубоко я не могу. Но для предыдущих поколений, для народа, Сталин, наверное, все-таки был знаковой фигурой, – сказал Скопинцев.
потом их, конечно, реабилитировали, но людей уже не вернёшь
Были плюсы, были минусы.
Была мощная индустриализация, подъем производства, образования.
Были чистки, репрессии и Гулаги.
Было и то и другое, было хорошо и плохо, что тут вечно мусолить?🤷