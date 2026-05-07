  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» и «Ростов» интересуются Мухиным. ЦСКА готов продать экс-хавбека железнодорожников
29

«Локомотив» и «Ростов» интересуются Мухиным. ЦСКА готов продать экс-хавбека железнодорожников

Максим Мухин может вернуться в «Локомотив».

«Ростов» и «Локомотив» интересуются полузащитником Максимом Мухиным, сообщает «РБ Спорт».

ЦСКА, у которого «Сочи» арендовал Мухина, готов продать 24-летнего игрока.

Мухин начинал карьеру в «Локомотива», откуда перешел в ЦСКА. Его статистику можно изучить здесь.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37855 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoРостов
logoвозможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoСочи
logoМаксим Мухин
logoЦСКА
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
нафиг он нужен в Локо? ушел некрасиво и до свиданья жиес
Ответ Дядя ТУРА
нафиг он нужен в Локо? ушел некрасиво и до свиданья жиес
Что там было некрасивого? Видимо, я пропустил.
Ответ zanuda59
Что там было некрасивого? Видимо, я пропустил.
Он мышь, не надо таких в Локо
отличный пример, когда молодой игрок ведется на жадность своего агента. Остался бы в Локо - звездил бы.
Ответ Ржевский
отличный пример, когда молодой игрок ведется на жадность своего агента. Остался бы в Локо - звездил бы.
А как это повлияло бы на его травмы если он бы у нас остался?
Ответ Thomas Vestergaard
А как это повлияло бы на его травмы если он бы у нас остался?
может и травм бы не было?
Первая новость за долгое время, что Ростов кого-то собирается приобрести. Прям оптимизм внушает.
Ответ zanuda59
Первая новость за долгое время, что Ростов кого-то собирается приобрести. Прям оптимизм внушает.
Нет, просто ты в бункере. До этого недавно были слухи про Камано, Заболотного, Коваленко и еще кого-то.
Ответ Ростовский
Нет, просто ты в бункере. До этого недавно были слухи про Камано, Заболотного, Коваленко и еще кого-то.
Слухи, сплетни и прочая шняга тебе интересны. Мне нет.
А по-моему спешить не стоит. Вдруг новому главному тренеру ЦСКА он понравится
Хочется верить, что утка от агента, Локомотив тут в новости, чтобы Ростов расшевелить.
Потому что если правда в Локо его рассматривают - это же позор
В Ростов самое то
Давайте всех продадим лидеров и возвратим "наших". Мухина, Баринова, Антошку Миранчука, Рифатика Жемалетдинова, Щетинина, Миронова, Титкова, Сулейманова
Сдулся парень, а подавал надежды. Часто вылетает с травмами и очень много трепет языком. Уверен будет на матче рано или поздно с тамошними экспэртами.
Может из-за баринова уходит? Он и там ему играть не давал
Кони грабят, админресурс, зачем Мухину на понижение!!!😭
А ой.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Комличенко пропустит 4-5 месяцев из-за травмы колена. Форварда «Локомотива» прооперировали вчера
7 мая, 10:37
Вратарь «Штурма» Худяков об Австрии: «Удивило, что тут ничего не работает по выходным, а в будни магазины открыты до 7 вечера – было непривычно. Все дороже в 2-3 раза»
7 мая, 06:29
Агент Кисляка: «Они с Батраковым в Европе будут на ведущих позициях, а не одними из. Матвей готовится, учит английский и испанский языки»
6 мая, 14:55
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
19 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
6 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
18 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
36 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
46 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем