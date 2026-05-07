«Локомотив» и «Ростов» интересуются Мухиным. ЦСКА готов продать экс-хавбека железнодорожников

Максим Мухин может вернуться в «Локомотив».

«Ростов » и «Локомотив » интересуются полузащитником Максимом Мухиным , сообщает «РБ Спорт».

ЦСКА, у которого «Сочи » арендовал Мухина, готов продать 24-летнего игрока.

Мухин начинал карьеру в «Локомотива», откуда перешел в ЦСКА .