Канчельскис о Сафонове: «Ему кричали, что он будет просиживать третьим номером в «ПСЖ», красавец! Любой маленький успех в Европе – большой плюс для всего российского футбола»

Канчельскис о Сафонове: любой успех в Европе – плюс для российского футбола.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал большим плюсом для российского спорта выход «ПСЖ» с вратарем Матвеем Сафоновым в финал Лиги чемпионов.

В полуфинале «ПСЖ» обыграл «Баварию» по сумме двух матчей (5:4; 1:1).

«Поздравляем, это здорово. Не побоялся конкуренции и уехал. Ему кричали, что он будет просиживать третьим номером в «ПСЖ». Молодец, красавец! Будем болеть, переживать в финале за него.

[Пример] для футболистов, чтобы не боялись уезжать, конкуренции. В данный момент для нас любой маленький успех в Европе – это большой плюс для всего российского футбола и российского спорта», – сказал Канчельскис.

Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ » и «Арсеналом» пройдет 30 мая в Будапеште.

