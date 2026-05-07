Канчельскис о Сафонове: «Ему кричали, что он будет просиживать третьим номером в «ПСЖ», красавец! Любой маленький успех в Европе – большой плюс для всего российского футбола»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал большим плюсом для российского спорта выход «ПСЖ» с вратарем Матвеем Сафоновым в финал Лиги чемпионов.
В полуфинале «ПСЖ» обыграл «Баварию» по сумме двух матчей (5:4; 1:1).
«Поздравляем, это здорово. Не побоялся конкуренции и уехал. Ему кричали, что он будет просиживать третьим номером в «ПСЖ». Молодец, красавец! Будем болеть, переживать в финале за него.
[Пример] для футболистов, чтобы не боялись уезжать, конкуренции. В данный момент для нас любой маленький успех в Европе – это большой плюс для всего российского футбола и российского спорта», – сказал Канчельскис.
Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет 30 мая в Будапеште.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
На днях в Сахаре снега ждать?))
- Маленький успех
Ладно