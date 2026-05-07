  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис о Сафонове: «Ему кричали, что он будет просиживать третьим номером в «ПСЖ», красавец! Любой маленький успех в Европе – большой плюс для всего российского футбола»
7

Канчельскис о Сафонове: «Ему кричали, что он будет просиживать третьим номером в «ПСЖ», красавец! Любой маленький успех в Европе – большой плюс для всего российского футбола»

Канчельскис о Сафонове: любой успех в Европе – плюс для российского футбола.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал большим плюсом для российского спорта выход «ПСЖ» с вратарем Матвеем Сафоновым в финал Лиги чемпионов.

В полуфинале «ПСЖ» обыграл «Баварию» по сумме двух матчей (5:4; 1:1).

«Поздравляем, это здорово. Не побоялся конкуренции и уехал. Ему кричали, что он будет просиживать третьим номером в «ПСЖ». Молодец, красавец! Будем болеть, переживать в финале за него.

[Пример] для футболистов, чтобы не боялись уезжать, конкуренции. В данный момент для нас любой маленький успех в Европе – это большой плюс для всего российского футбола и российского спорта», – сказал Канчельскис.

Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет 30 мая в Будапеште.

Все, что Сафонов сделал для выхода в финал ЛЧ

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37855 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМатч ТВ
logoАндрей Канчельскис
logoпремьер-лига Россия
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ого, Канчельскис хвалит кого-то!?
На днях в Сахаре снега ждать?))
Даже Андрей Канчельскис Матвея похвалил, что для него не очень обычно. Но тут он прав полностью!
- Финал ЛЧ в роли основного голкипера
- Маленький успех
Ладно
Не спрашивайте у фуцинов мнение и никто не будет говорить что Сафонов будет на банке сидеть. Что Хвича что Сафонов что Батраков они сильно выделялись на уровне остальных россиян. Очевидно что у них было и есть все чтобы заиграть в Европе. Сафонова можно было ждать чуть раньше в старте но в тот момент Долларума очень сильно набрал)
Играть в воротах лучшего клуба Европы в финале лч это уже большое достижение) тем более он по ходу плей-офф регулярно выручал команду
Канчельскис,как никогда прав.
Надо отметить - Матвей за короткий срок стал любимцем многих. Игры с Баварией смотрело чуть ли не полстраны. В том числе из-за него.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сафонов намеренно выбивал мяч в аут в матче с «Баварией» – это была установка Энрике. Так «ПСЖ» было удобнее прессинговать Олисе (Le Parisien)
7 мая, 11:11
Сафонов о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Рад быть частью результата, влиять на игру напрямую. И просто быть там, где я сейчас нахожусь. Горжусь командой»
7 мая, 10:47
Жена Сафонова на фоне выхода «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Вот как бывает, если много работать и не обращать внимания на хейтеров. С ними жена разберется, если что»
7 мая, 10:23
У Сафонова 5 сэйвов при 6 ударах в створ в матче с «Баварией». Матвей провел на ноль 4 из 10 игр в сезоне ЛЧ
6 мая, 21:29
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
19 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
6 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
18 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
36 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
46 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем