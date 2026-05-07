Олисе 30 раз потерял мяч в игре с «ПСЖ». Только у Мартинша из «Олимпиакоса» больше за 1 матч в этом сезоне ЛЧ – 31 потеря против «Кайрата»

У Олисе 30 потерь в игре с «ПСЖ».

Вингеру «Баварии» Майклу Олисе плохо удавалось удерживать мяч в ответном матче с «ПСЖ ».

Мюнхенцы уступили парижанам в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух встреч (4:5, 1:1).

Во втором матче Олисе потерял мяч 30 раз. Только один полевой игрок терял мяч чаще в одном матче ЛЧ в этом сезоне.

На счету полузащитника «Олимпиакоса » Желсона Мартинша 31 потеря владения в игре против «Кайрата » (0:1).