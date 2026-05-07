Олисе 30 раз потерял мяч в игре с «ПСЖ». Только у Мартинша из «Олимпиакоса» больше за 1 матч в этом сезоне ЛЧ – 31 потеря против «Кайрата»
Мюнхенцы уступили парижанам в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух встреч (4:5, 1:1).
Во втором матче Олисе потерял мяч 30 раз. Только один полевой игрок терял мяч чаще в одном матче ЛЧ в этом сезоне.
На счету полузащитника «Олимпиакоса» Желсона Мартинша 31 потеря владения в игре против «Кайрата» (0:1).
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер WhoScored
Тоже жду массового хейта в адрес Олисе, мол бегунок статист обычный. Но нет, сочувствуют ему и не травят )))
На мой взгляд, провалил матч не Олисе, которого плотно закрыли, вышли 100 статей как его нейтрализовывали аутами Сафонова. А провалил Мусиала, откровенно засрал все и он был единственный игрок, у которого не было опеки. Все-таки отсутствие Гнабри сказалось. Лучше бы Карль играл.