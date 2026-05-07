  • Ташуев о Семаке и «Зените»: «Система игры уже приелась, все время похожая. Возможно, нужно что-то новое. Результаты есть, пока все рады и довольны»
Тренер «Енисея» Сергей Ташуев оценил работу Сергея Семака в «Зените».

«Сергей Богданович Семак работает уже восьмой год, он взял много чемпионских титулов, и его большая заслуга заключается в том, что он сумел найти подход к иностранцам.

Но система игры команды уже приелась, она все время похожая. Возможно, «Зениту» нужно что-то новое, а что именно – кто это знает. И пока в клубе исходят из того хорошего, что есть. И результаты тоже есть, все рады и довольны.

Я считаю, что преимущество по статистике сейчас имеет «Краснодар», потому что он идет на первом месте и у него на одно очко больше. А по игре они примерно равноудалены друг от друга. И в двух оставшихся турах возможна любая осечка», – сказал Ташуев.

Ташуев про стиль Гвардиолы: «Многие вещи у нас совпадают – вертикальный футбол в атаку. Но владение мячом, как у Пепа, не для меня, для меня главное – голы, и мы придумали баскет-зоны»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РИА Новости»
sегодня, 10:00
