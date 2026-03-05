Рафинья рекламирует нижнее белье. Стал новым лицом Calvin Klein

Рафинья стал новым лицом рекламной кампании известного бренда нижнего белья Calvin Klein. В мире моды и поп-культуры такое достижение считается невероятно престижным, кампания от Calvin Klein помогает звезде выйти за рамки своей аудитории и значительно повысить узнаваемость.

Над рекламой с Рафиньей работал известный фэшн-фотограф Даниэл Саннвальд. Результат оцените сами.

Бразилец остался доволен и работой, и нижним бельем:

«Как спортсмен, я всегда сосредоточен на том, как я двигаюсь и как себя чувствую, а нижнее белье Calvin Klein как раз создано для достижения высоких результатов. Работа над этой кампанией была особенно важна, ведь она позволила мне выразить свою любовь к музыке, которая оказала огромное влияние на мое взросление, и, конечно, мою любовь к футболу».

За упаковку из трех боксеров, в которых позирует футболист, придется отдать 70 долларов.