  • Гюлер упал в штрафной «Сельты», пробежав несколько метров после легкого удара Мингесы по его стопе. Судья не дал «Реалу» пенальти
Фото
30

Гюлер упал в штрафной «Сельты», пробежав несколько метров после легкого удара Мингесы по его стопе. Судья не дал «Реалу» пенальти

Гюлер упал в штрафной «Сельты» в середине 2-го тайма.

Арда Гюлер пытался заработать для «Реала» пенальти во втором тайме игры с «Сельтой».

На 63-й минуте игры 27-го тура Ла Лиги полузащитник мадридцев на краю штрафной получил удар по стопе от Оскара Мингесы после того, как коснулся ею летящего мяча. Пробежав несколько метров и увидев, что его команда потеряла мяч, турок упал на газон и схватился за ногу.

Главный судья Исидро Диас де Мера нарушения правил не зафиксировал и на призыв Гюлера посмотреть повтор не отреагировал.

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Футбол 2»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
30 комментариев
В заголовке вместо "судья не дал Реалу пенальти" более верным было бы "судья не дал жёлтую карточку турку за симуляцию". Типичный Реал, когда не может достигнуть необходимого результата.
Ответ Konstantin Frolov
В заголовке вместо "судья не дал Реалу пенальти" более верным было бы "судья не дал жёлтую карточку турку за симуляцию". Типичный Реал, когда не может достигнуть необходимого результата.
А что по твоему не было удара по голеностопу Гулера ? Меня вот больше поражает тебе и твоим подобным выходкам, что лажу выдают за действительное, и друг друг плюсики рисуют, вот это вот забавно 😁
Ответ Konstantin Frolov
В заголовке вместо "судья не дал Реалу пенальти" более верным было бы "судья не дал жёлтую карточку турку за симуляцию". Типичный Реал, когда не может достигнуть необходимого результата.
И опять в первых рядах про типичный Реал пишет глор Барсы )
Впитал в себя дух Реала
Да что уж там, километр пробежал
Контакт был, пенальти не было, заиграно
Ответ Egobrain
Да что уж там, километр пробежал Контакт был, пенальти не было, заиграно
Ахахах, но вот на Левандовский был контакт в лч и пенка чистая)🤣🤣🤣🤣
Ответ Egobrain
Да что уж там, километр пробежал Контакт был, пенальти не было, заиграно
А Симуляция была или нет ?)
Спортс, вы реально пропускаете отдельной новостью один эпизод из матча, ещё и в заголовке (!!!) акцентируя на степень касания при контакте футболистов? Это же просто днище!
Фигасе заголовок... После лёгкого удара? Удар был? Был

Не ну это реально ******. Реально это пишут профессиональные журналисты?
Ответ Maksat Hasanow
Фигасе заголовок... После лёгкого удара? Удар был? Был Не ну это реально ******. Реально это пишут профессиональные журналисты?
фантики барсы, все ок)
Ответ Maksat Hasanow
Фигасе заголовок... После лёгкого удара? Удар был? Был Не ну это реально ******. Реально это пишут профессиональные журналисты?
но удар бывает легким и тяжелым. если удар легкий, то удар легкий, иначе на ямале придется каждый матч по 3 пенальти ставить, хотя ни у кого нет сомнения, что он симулирует время от времени
Гюлеру ещё учиться и учиться ) Такие пенальти даже Реалу не дают
И не дал желтую за симуляцию….
Ох уж эти легендарные скриншоты
По заголовку про «лёгкий удар» был уверен, что эта, с позволения сказать, статья наверняка из «Гаспачо». Ошибся. Что ж, остаётся пожелать Александру Суряеву, чтобы все удары в его жизни были такими же «лёгкими»!
Вся новость от и до пропитана неприязнью к реалу
