Гюлер упал в штрафной «Сельты», пробежав несколько метров после легкого удара Мингесы по его стопе. Судья не дал «Реалу» пенальти

Гюлер упал в штрафной «Сельты» в середине 2-го тайма.

Арда Гюлер пытался заработать для «Реала » пенальти во втором тайме игры с «Сельтой».

На 63-й минуте игры 27-го тура Ла Лиги полузащитник мадридцев на краю штрафной получил удар по стопе от Оскара Мингесы после того, как коснулся ею летящего мяча. Пробежав несколько метров и увидев, что его команда потеряла мяч, турок упал на газон и схватился за ногу.

Главный судья Исидро Диас де Мера нарушения правил не зафиксировал и на призыв Гюлера посмотреть повтор не отреагировал.

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Футбол 2»