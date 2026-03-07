Гюлер упал в штрафной «Сельты», пробежав несколько метров после легкого удара Мингесы по его стопе. Судья не дал «Реалу» пенальти
Гюлер упал в штрафной «Сельты» в середине 2-го тайма.
Арда Гюлер пытался заработать для «Реала» пенальти во втором тайме игры с «Сельтой».
На 63-й минуте игры 27-го тура Ла Лиги полузащитник мадридцев на краю штрафной получил удар по стопе от Оскара Мингесы после того, как коснулся ею летящего мяча. Пробежав несколько метров и увидев, что его команда потеряла мяч, турок упал на газон и схватился за ногу.
Главный судья Исидро Диас де Мера нарушения правил не зафиксировал и на призыв Гюлера посмотреть повтор не отреагировал.
