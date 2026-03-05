🎥 Безумие у «Камп Ноу» перед игрой с «Атлетико». Ольмо показал вид из клубного автобуса на пиро-шоу фанатов

«Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 3:0 в ответном матче 1/2 Кубка Испании, для выхода в финал этого оказалось недостаточно. «Блауграна» грезила ремонтадой, клуб активно прогревал аудиторию в соцсетях, даже цитируя легенд «Мадрида».

Футболистов заводили болельщики. Ультрас каталонцев проводили командный автобус до стадиона мощным пиро-шоу. Дани Ольмо показал, в какой огненной атмосфере команда ехала на «Камп Ноу».

Ольмо после игры обратился к фанатам на каталанском:

«Горжусь вами, кулес. Мы не добились своей цели… но мы уходим с высоко поднятой головой и уверенностью в том, что вместе мы сможем справиться с чем угодно и с кем угодно. Большое спасибо фанатам за то, что были рядом и после 90 минут. Спасибо за то, что поддерживали нас от начала и до конца».

Каталонцы Кубок покинули, но у команды еще есть шанс порадовать болельщиков победой в Ла Лиге и ЛЧ.