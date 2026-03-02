Калафьори о Лондоне: «Езжу с водителем, не люблю водить здесь – люди слишком строго соблюдают правила и немного медлительны, на дорогах бывают пробки без всяких причин»

Риккардо Калафьори: в Лондоне слишком соблюдают правила на дорогах.

Защитник «Арсенала » Риккардо Калафьори рассказал о своей жизни в Лондоне.

«Не знаю, известно ли вам, но Лондон огромен. Поэтому я живу довольно далеко от своих товарищей по команде, никто не живет там, где живу я. Это особенность Лондона. У большинства из них семьи и дети, и они живут ближе к тренировочной базе. Я моложе, и я один, поэтому предпочитаю жить в городе.

Обычно мы начинаем [тренировки] в 9:15. Дорога занимает около 50 минут. Я не за рулем, езжу с водителем. Я предпочитаю не водить здесь. У меня нет машины, но я умею водить. Я живу довольно далеко, и мне не нравится, как здесь ездят. Они слишком строго соблюдают правила и немного медлительны. Иногда на дорогах бывают большие пробки без всякой причины. К сожалению, здесь так принято. У всех свои привычки.

У нас бывают процедуры и два приема пищи – завтрак и обед, потом терапия, тренажерный зал, теория, еще одна тренировка в зале, тренировка в помещении, на поле, и примерно в три-четыре часа дня я возвращаюсь домой», – сказал Калафьори в подкасте Supernova.