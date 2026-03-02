  • Спортс
Калафьори о Лондоне: «Езжу с водителем, не люблю водить здесь – люди слишком строго соблюдают правила и немного медлительны, на дорогах бывают пробки без всяких причин»

Риккардо Калафьори: в Лондоне слишком соблюдают правила на дорогах.

Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори рассказал о своей жизни в Лондоне.

«Не знаю, известно ли вам, но Лондон огромен. Поэтому я живу довольно далеко от своих товарищей по команде, никто не живет там, где живу я. Это особенность Лондона. У большинства из них семьи и дети, и они живут ближе к тренировочной базе. Я моложе, и я один, поэтому предпочитаю жить в городе.

Обычно мы начинаем [тренировки] в 9:15. Дорога занимает около 50 минут. Я не за рулем, езжу с водителем. Я предпочитаю не водить здесь. У меня нет машины, но я умею водить. Я живу довольно далеко, и мне не нравится, как здесь ездят. Они слишком строго соблюдают правила и немного медлительны. Иногда на дорогах бывают большие пробки без всякой причины. К сожалению, здесь так принято. У всех свои привычки.

У нас бывают процедуры и два приема пищи – завтрак и обед, потом терапия, тренажерный зал, теория, еще одна тренировка в зале, тренировка в помещении, на поле, и примерно в три-четыре часа дня я возвращаюсь домой», – сказал Калафьори в подкасте Supernova.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Yahoo! Sports
Ну так может правильно делают что медленно ездят и соблюдают правила, хотя футболисты постоянно нарушают скоростной режим, тот же Рашфорд кучу раз был на этом пойман, одному португальцу этим летом тоже видимо скучно было ездить в Англии, вот он и топил на все бабки у себя на родине, это печально закончилось
лндн -- город-пробка, невозможно ездить, тошнилово.
кайф от вождения там испытать реально нереально.
не понимаю, зачем там так много ламбо и прочих бентлей.

я бы лучше пожил у базы, чессслово.
площадь Лондона - ок. 1500 км.
это он еще в Стамбуле (площадь ок. 5400 км) и в Москве (ок. 2500 км) не был!)
в Стамбуле вообще офигеть можно! государство в государстве
Лондон не резиновый
Рекомендуем