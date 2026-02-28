Хвалите оборону «Арсенала»? Окей, но лучшая у «Ромы» 😮
Не так давно мы восхищались прочностью обороны «Арсенала». Теперь на повестке дня разговоры о шансах «канониров» взять долгожданный титул. Но вернемся к первому.
Кто же славится лучшей обороной в топ-5 лиг? Если верить статистике в национальных чемпионатах, то «Рома». Команда Джана Пьеро Гасперини пропустила лишь 16 мячей в 26 играх Серии А.
Тренерская заслуга?
У Ромы xGA (ожидаемые голы в их ворота) 28.30 (за 26 матчей), у Арсенала 21.59 (за 28 матчей). У Ромы либо вратарь гений, либо соперникам нужно "в церковь сходить".