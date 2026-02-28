🚨 «Закон Винисиуса» – ФИФА вновь объявляют войну расизму. Все из-за Престианни

В соцсетях обсуждают новую веху борьбы ФИФА против расовой дискриминации в футболе.

Испанские СМИ анонсируют «Закон Винисиуса», который уже находится в разработке. Предполагается, что футболистам запретят закрывать рот при разговоре с соперниками. Поправки примут еще до старта ЧМ-26.

Почитаем, как победу бразильца отметили в соцсетях.

💭 «А что насчет закрытого рта Винисиуса?»

💭 «То есть они оправдали бан игроков без доказательств? Ок».

💭 «Какой же бред».

💭 «В мире полно проблем, а чиновники занимаются такой чушью».