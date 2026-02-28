🚨 «Закон Винисиуса» – ФИФА вновь объявляют войну расизму. Все из-за Престианни
В соцсетях обсуждают новую веху борьбы ФИФА против расовой дискриминации в футболе.
Испанские СМИ анонсируют «Закон Винисиуса», который уже находится в разработке. Предполагается, что футболистам запретят закрывать рот при разговоре с соперниками. Поправки примут еще до старта ЧМ-26.
Почитаем, как победу бразильца отметили в соцсетях.
💭 «А что насчет закрытого рта Винисиуса?»
💭 «То есть они оправдали бан игроков без доказательств? Ок».
💭 «Какой же бред».
💭 «В мире полно проблем, а чиновники занимаются такой чушью».
выписал нишевые мнения, создал статью
достойно
не горжусь тем, что знаю об этом