Поконьоли о вылете из ЛЧ от «ПСЖ»: «Монако» заслуживал большего. Мы можем гордиться нашей игрой, учитывая, что в обоих матчах мы оставались вдесятером»

Поконьоли о вылете из ЛЧ от «ПСЖ»: «Монако» заслуживал большего.

Главный тренер «Монако » Себастьян Поконьоли высказался о вылете от «ПСЖ » в стыковых матчах Лиги чемпионов за право сыграть в 1/8 финала (2:3, 2:2).

«Думаю, мы можем гордиться нашими двумя матчами против «ПСЖ», учитывая, что в обоих случаях мы оставались вдесятером. В такие моменты невольно задаешься вопросом: «А что, если?»

Что касается нашего настроя, мы были смелыми. Первое чувство – это гордость, затем приходит разочарование.

Думаю, мы заслуживали большего, особенно сегодня. В первом матче мы были хладнокровны в реализации, но испытывали серьезное давление со стороны «Парижа». Сегодня, считаю, мы сыграли намного лучше, поэтому ощущение такое, что мы заслуживали большего», – сказал Поконьоли.