«Аталанта» – единственный клуб Серии А, вышедший в 1/8 финала ЛЧ. «Интер» и «Ювентус» вылетели в стыках, «Наполи» – на общем этапе
«Аталанта» – единственный оставшийся в ЛЧ клуб из Италии.
«Аталанта» осталась единственным представителем Серии А в Лиге чемпионов.
Бергамаски прошли в 1/8 финала, победив в стыковых матчах дортмундскую «Боруссию» (0:2, 4:1). В следующем раунде «Аталанте» предстоит сыграть с «Арсеналом» или «Баварией».
«Интер» и «Ювентус» не смогли пробиться в 1/8 финала, уступив «Буде-Глимт» (1:3, 1:2) и «Галатасараю» (2:5, 3:2) соответственно.
Чемпион Италии прошлого сезона «Наполи» вылетел еще на стадии общего этапа.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи Бергамаскам
аталанта симпатичную игру показала. либо дортмунд провалился. а может оба фактора одновременно
тут однозначно проблема в Боруссии, т.к. их Интер обыгрывал в Дортмунде довольно легко. тем не менее, Бергамаски молодцы, жаль дальше вряд ли пройдут
тут однозначно проблема в Боруссии, т.к. их Интер обыгрывал в Дортмунде довольно легко. тем не менее, Бергамаски молодцы, жаль дальше вряд ли пройдут
если Арсенал есть неплохие шансы
Comeback 💙🖤
Это максимум сейчас для серии А-1/8 финала Лиги Чемпионов,где хозяйничают англичане,дальше тушите свет Арсенал и Бавария главные фавориты ЛЧ
Это максимум сейчас для серии А-1/8 финала Лиги Чемпионов,где хозяйничают англичане,дальше тушите свет Арсенал и Бавария главные фавориты ЛЧ
Почему все время обобщаете для Серии А блин. Каждый клуб индивидуален. Там где будущий чемп Интер обо.... я, та же Аталанта сыграла бы лучше
Это максимум сейчас для серии А-1/8 финала Лиги Чемпионов,где хозяйничают англичане,дальше тушите свет Арсенал и Бавария главные фавориты ЛЧ
какая команда из Англии играла в прошлом году в финале? напомни пж
Интер не жалко, сыграли как лузеры. А вот Ювентус жаль очень. 3 важный матч удаляют, причем все моменты спорные, как будто нарочно топят. Сегодня бились как львы молодцы. И вот такой Галатасарай в 1/8. Надеюсь разорвут. Жегрова олень конечно
Интер не жалко, сыграли как лузеры. А вот Ювентус жаль очень. 3 важный матч удаляют, причем все моменты спорные, как будто нарочно топят. Сегодня бились как львы молодцы. И вот такой Галатасарай в 1/8. Надеюсь разорвут. Жегрова олень конечно
А в первом матче кто Юве потопил ?
А в первом матче кто Юве потопил ?
A Razve net? Oba matca Sallai i Torreira kosili napravo i nalevo, i niceqo. A u Juve udaleniya srazu
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем