«Аталанта» – единственный клуб Серии А, вышедший в 1/8 финала ЛЧ. «Интер» и «Ювентус» вылетели в стыках, «Наполи» – на общем этапе

«Аталанта » осталась единственным представителем Серии А в Лиге чемпионов.

Бергамаски прошли в 1/8 финала, победив в стыковых матчах дортмундскую «Боруссию» (0:2, 4:1). В следующем раунде «Аталанте» предстоит сыграть с «Арсеналом» или «Баварией».

«Интер » и «Ювентус » не смогли пробиться в 1/8 финала, уступив «Буде-Глимт» (1:3, 1:2) и «Галатасараю» (2:5, 3:2) соответственно.

Чемпион Италии прошлого сезона «Наполи » вылетел еще на стадии общего этапа.