Тренер «Бенфики» о вылете от «Реала»: «Моуринью гордится нашей игрой против гиганта мирового футбола. Мы провели 3 матча в ЛЧ с ними – выиграли, дважды проиграли, счет – 5:5»

Моуринью очень гордится игрой «Бенфики» против «Реала».

Жоау Тральяу, ассистент главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью , подвел итоги стыковых матчей с «Реалом » (0:1, 1:2) в Лиге чемпионов.

Моуринью был удален в первой игре и за ходом сегодняшнего матча наблюдал по iPad из автобуса «Бенфики» на парковке «Сантьяго Бернабеу».

«Мы играли хорошо больше, чем 25 минут, провели отличный первый тайм. Во втором тайме мы тоже были хороши временами. Это была великолепная игра с нашей стороны!

Я только что говорил с тренером [Жозе Моуринью], и он очень гордится нашей игрой против гиганта мирового футбола.

Мы могли забить больше, создали для этого моменты. Более того, мы практически не давали шансов «Реалу», им удалось забить лишь благодаря двум конкретным моментам. Мы расстроены результатом, но очень гордимся командой.

У нас есть своя идентичность, и мы от нее не отходим. Несмотря на то, что это был «Реал», у нас был план доминировать в определенные периоды. Игроки были великолепны, действовали потрясающе. Они заслуживали большего. Голы соперника были случайными, первый пришелся сразу после нашего мяча. Но, конечно, «Мадрид» очень силен, и в итоге он забил.

Мы всегда держали голову высоко и, к сожалению, не достигли всего, что планировали. Но мы очень гордимся командой. План был хорош, и мы проявили характер как в первом, так и во втором тайме. На самом деле, мы меньшего и не ожидали, так как в нашей команде много высококлассных игроков.

Я очень горжусь тремя играми, которые мы провели против «Реала»: мы выиграли одну (4:2 на общем этапе с голом вратаря Анатолия Трубина – Спортс’‘), проиграли две, счет – 5:5. Но, очевидно, мы хотели большего. Мы хотели пройти дальше», – сказал Тральяу в эфире Sport TV.