Румменигге о высоких доходах футболистов: «Люди, которые работают по 8 часов каждый день и получают обычную зарплату, такого не понимают и в какой-то момент перестанут мириться»

Румменигге о зарплатах в футболе: люди с 8-часовым рабочим днем не одобряют.

Карл-Хайнц Румменигге считает, что футболистам слишком много платят.

«Люди, которые каждый день ходят на работу, проводят там 8 часов и получают обычную зарплату, такого не понимают. В какой-то момент они просто не смогут с этим мириться.

Нам надо быть осторожнее, чтобы все не зашло слишком далеко. Ради футбола мы должны найти решения, которые поддержит каждый. Потому что не надо забывать одну вещь: футбол – это игра, которой должны наслаждаться», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» в интервью ФИФА.