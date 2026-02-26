Румменигге о высоких доходах футболистов: «Люди, которые работают по 8 часов каждый день и получают обычную зарплату, такого не понимают и в какой-то момент перестанут мириться»
Румменигге о зарплатах в футболе: люди с 8-часовым рабочим днем не одобряют.
Карл-Хайнц Румменигге считает, что футболистам слишком много платят.
«Люди, которые каждый день ходят на работу, проводят там 8 часов и получают обычную зарплату, такого не понимают. В какой-то момент они просто не смогут с этим мириться.
Нам надо быть осторожнее, чтобы все не зашло слишком далеко. Ради футбола мы должны найти решения, которые поддержит каждый. Потому что не надо забывать одну вещь: футбол – это игра, которой должны наслаждаться», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» в интервью ФИФА.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bild
161 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Не надо только писать, что он супертопчик, за ним подчищают обрезы всякие в рядовых матчах тоже не хило.
Какая польза от них? Да только развлекательная и не более, но всё равно не стоят они столько чтобы за такие деньги развлекать.
Знаешь, кажется, я знаю твою профессию.
Как объяснить миллионные (даже в рублях) зарплаты игроков при пустых трибунах, без еврокубков?
Всё предельно логично.
Всегда будут отрасли и организации, что в какой-то отрезок истории имеют возможности аккумулировать большой доход.
Задача человечества в целом, грамотно перераспределять эти доходы, чтобы не получилось, что в одном месте райский сад, а в другом разруха. Потому что в итоге эта самая разруха породит социальную нестабильность, что разрушит и райский сад, в том числе.
Хоть усритесь - а уравниловка - единственный способ цивилизации выжить в сколько-нибудь отдаленной перспективе.
Но распределительная система для большинства и правда придет так как ии и роботизация оставят без работы большинство населения. И это большинство придется сажать на социал. В общем-то Питер Тиль устами Вэнса уже озвучивал будущее американского среднего класса: иммерсивные игры должны заменить им смысл жизни.