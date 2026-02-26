  • Спортс
  • Румменигге о высоких доходах футболистов: «Люди, которые работают по 8 часов каждый день и получают обычную зарплату, такого не понимают и в какой-то момент перестанут мириться»
161

Румменигге о высоких доходах футболистов: «Люди, которые работают по 8 часов каждый день и получают обычную зарплату, такого не понимают и в какой-то момент перестанут мириться»

Румменигге о зарплатах в футболе: люди с 8-часовым рабочим днем не одобряют.

Карл-Хайнц Румменигге считает, что футболистам слишком много платят.

«Люди, которые каждый день ходят на работу, проводят там 8 часов и получают обычную зарплату, такого не понимают. В какой-то момент они просто не смогут с этим мириться.

Нам надо быть осторожнее, чтобы все не зашло слишком далеко. Ради футбола мы должны найти решения, которые поддержит каждый. Потому что не надо забывать одну вещь: футбол – это игра, которой должны наслаждаться», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» в интервью ФИФА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bild
161 комментарий
Рабочим заводы, крестьянам земли, футболистам - среднюю зарплату по стране!!!!! Долой кривоногих буржуа
Ответ Name_1117078294
Рабочим заводы, крестьянам земли, футболистам - среднюю зарплату по стране!!!!! Долой кривоногих буржуа
Красненько
Ответ Name_1117078294
Рабочим заводы, крестьянам земли, футболистам - среднюю зарплату по стране!!!!! Долой кривоногих буржуа
за такую предвыборную программу и проголосовать не грех)
Большинство людей просто не осознают что некоторые футболисты (по сути юнцы) получают в месяц больше чем работяга за всю жизнь...
Ответ Аврал
Большинство людей просто не осознают что некоторые футболисты (по сути юнцы) получают в месяц больше чем работяга за всю жизнь...
Я только что это осознал! Спасибо, комментатор…
Ответ Аврал
Большинство людей просто не осознают что некоторые футболисты (по сути юнцы) получают в месяц больше чем работяга за всю жизнь...
В Питере один раз осознали, когда футболист Смены гонял на Антон Мартин с подругой своей 16 летней.
Зарплаты футболистов обусловлены спросом на их труд. В Европе футболисты, в США игроки в Баскетбол или американский футбол получают свои деньги не просто так. Все эти НБА, НХЛ зарабатывают деньги, потом распределяют. При этом и люди живут относительно хорошо. Это не проблема, если Патрик Махоумс зарабатывает 50 миллионов в год, а врач 500 тысяч. А вот в России футболисты свою зарплату получают незаслуженно. Зарплата рос футболистов не обусловлена спросом на их труд. 500 тыс Евро в год для нынешней ситуации должен быть потолок. Ну, и проблема в том, что клубы получают финансирование из гос бюджета. Это не нормально если врач в России получает сто тысяч рублей, а футболист миллион евро.
Ответ server34
Зарплаты футболистов обусловлены спросом на их труд. В Европе футболисты, в США игроки в Баскетбол или американский футбол получают свои деньги не просто так. Все эти НБА, НХЛ зарабатывают деньги, потом распределяют. При этом и люди живут относительно хорошо. Это не проблема, если Патрик Махоумс зарабатывает 50 миллионов в год, а врач 500 тысяч. А вот в России футболисты свою зарплату получают незаслуженно. Зарплата рос футболистов не обусловлена спросом на их труд. 500 тыс Евро в год для нынешней ситуации должен быть потолок. Ну, и проблема в том, что клубы получают финансирование из гос бюджета. Это не нормально если врач в России получает сто тысяч рублей, а футболист миллион евро.
Комментарий скрыт
Ответ greencroc78
Комментарий скрыт
Уровень жизни и экономика, в странах СНГ как таковой нету экономики, вся экономика построена по принципу выкачать, выкопать, высосать природный ресурс и продать, население сводит концы с концами, а природные ресурсы приватизированы олигархами, возьмем к примеру Казахстан, население буквально выживает, на футбол особо ни кто и не ходит, Актобе подписывает Нани которому лет 40+, платит ему зарплату 1 млн евро, вот здесь не понятно абсолютно, не объяснимо..
Карл-Хайнц, член наблюдательного совета Баварии, как же вы тогда допустили, что сами тому же Упамекано положили 20 млн в год? Оо
Не надо только писать, что он супертопчик, за ним подчищают обрезы всякие в рядовых матчах тоже не хило.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Карл-Хайнц, член наблюдательного совета Баварии, как же вы тогда допустили, что сами тому же Упамекано положили 20 млн в год? Оо Не надо только писать, что он супертопчик, за ним подчищают обрезы всякие в рядовых матчах тоже не хило.
Он это сделал под влиянием мошенников
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Карл-Хайнц, член наблюдательного совета Баварии, как же вы тогда допустили, что сами тому же Упамекано положили 20 млн в год? Оо Не надо только писать, что он супертопчик, за ним подчищают обрезы всякие в рядовых матчах тоже не хило.
Комментарий скрыт
Сам себя на днях спросил, а на фига я смотрю на этих футболистов на поле, которые получают вообще уму не постижимую зарплату. Ведь они реально оторваны от реальности
Какая польза от них? Да только развлекательная и не более, но всё равно не стоят они столько чтобы за такие деньги развлекать.
Ответ mr.salah89
Сам себя на днях спросил, а на фига я смотрю на этих футболистов на поле, которые получают вообще уму не постижимую зарплату. Ведь они реально оторваны от реальности Какая польза от них? Да только развлекательная и не более, но всё равно не стоят они столько чтобы за такие деньги развлекать.
В этой стране самый дорогой артист не умеющий петь Дмитриенко
Ответ Sobachkin
В этой стране самый дорогой артист не умеющий петь Дмитриенко
Дмитриенко умеет петь как раз.
Если дядя платит со своего кармана, то какие претензии могут быть? Другое дело рос.футбол, где из госбюджета платят по 9 миллионов рублей в месяц какому-нибудь кривоногому Макарову. Тут огромные вопросы возникают))
Ответ Мыкола
Если дядя платит со своего кармана, то какие претензии могут быть? Другое дело рос.футбол, где из госбюджета платят по 9 миллионов рублей в месяц какому-нибудь кривоногому Макарову. Тут огромные вопросы возникают))
Государство на то и есть, чтобы у таких дядей были какие-то тормоза, в виде тех же налогов. Хочешь платить футболисту 20 млн в год, пожалуйста 50 процентов налогов.
Ответ Мыкола
Если дядя платит со своего кармана, то какие претензии могут быть? Другое дело рос.футбол, где из госбюджета платят по 9 миллионов рублей в месяц какому-нибудь кривоногому Макарову. Тут огромные вопросы возникают))
Отмыв денег
Медики, пожарные, диспетчера, логисты не понимают. Они работают часто сутки, потому что надо. Да и образование имеют.
Ответ Sobachkin
Медики, пожарные, диспетчера, логисты не понимают. Они работают часто сутки, потому что надо. Да и образование имеют.
Какой-то странный набор профессий. Обычно так: учителя, медики, пожарные. А у тебя тут какие-то логисты и диспетчера…

Знаешь, кажется, я знаю твою профессию.
Ответ Noken
Какой-то странный набор профессий. Обычно так: учителя, медики, пожарные. А у тебя тут какие-то логисты и диспетчера… Знаешь, кажется, я знаю твою профессию.
Самолёт и поезда кто будет сопровождать? футболист? Промахнулся? Не попал в полосу, тьфу ворота воздушные....Причём, если самолет упадёт или ж Сапсан в товарник уйдет, сотрудник сядет на нары, а ты модешь потерять родных в катастрофе. Медики при катаклизмы вообще не выходят из кабинетов, бывают операции сутками. Логисты тоже, чтобы ты купил что-то в магазинах и вообще сейчас получил свой Айфон. А вот за что получает Винни? За то, что он пахом флаг чпокает или ж кринж о расизме выдаёт каждую неделю?
С одной стороны я все понимаю, рынок и все такое. Но с другой, если просто посмотреть глазами ребенка - Вендел, который не умеет читать и писать, а просто пинает мяч зарабатывает годовой бюджет больницы в провинции. Или все эти ютуберы, которые получают бабки с рекламы, которая втюхивает то, что нам особо не нужно. Тут очень тонкая грань, чтобы не свалиться в голый популизм, но человечеству явно куда важнее развлечения, чем новые лекарства, образование или социалка. Ближе к идеалу скандинавы, как по мне. Вот там, как мне кажется, ближе всего к справедливому распределению благ (у меня хороший друг в Швеции живет, там все неидеально, но вот именно что более справедливо и разумно). А то вот сидит хирург после операции, смотрит на этого кривляющегося Винисиуса, который живет свою лучшую жизнь и не понимает как так вышло. Да да, мир несправедлив.
Ответ Aleksei Kovalev
С одной стороны я все понимаю, рынок и все такое. Но с другой, если просто посмотреть глазами ребенка - Вендел, который не умеет читать и писать, а просто пинает мяч зарабатывает годовой бюджет больницы в провинции. Или все эти ютуберы, которые получают бабки с рекламы, которая втюхивает то, что нам особо не нужно. Тут очень тонкая грань, чтобы не свалиться в голый популизм, но человечеству явно куда важнее развлечения, чем новые лекарства, образование или социалка. Ближе к идеалу скандинавы, как по мне. Вот там, как мне кажется, ближе всего к справедливому распределению благ (у меня хороший друг в Швеции живет, там все неидеально, но вот именно что более справедливо и разумно). А то вот сидит хирург после операции, смотрит на этого кривляющегося Винисиуса, который живет свою лучшую жизнь и не понимает как так вышло. Да да, мир несправедлив.
Он получает потому что в банановой республике. У нас вот тётка спела Матушка земля, хайпанула, теперь получает контракты с АП за патриотизм, как и Майданов с Газмановым. В текущих реалиях вообще не понятно, зачем такие контракты в чемпионате лишенном смысла
Ответ Aleksei Kovalev
С одной стороны я все понимаю, рынок и все такое. Но с другой, если просто посмотреть глазами ребенка - Вендел, который не умеет читать и писать, а просто пинает мяч зарабатывает годовой бюджет больницы в провинции. Или все эти ютуберы, которые получают бабки с рекламы, которая втюхивает то, что нам особо не нужно. Тут очень тонкая грань, чтобы не свалиться в голый популизм, но человечеству явно куда важнее развлечения, чем новые лекарства, образование или социалка. Ближе к идеалу скандинавы, как по мне. Вот там, как мне кажется, ближе всего к справедливому распределению благ (у меня хороший друг в Швеции живет, там все неидеально, но вот именно что более справедливо и разумно). А то вот сидит хирург после операции, смотрит на этого кривляющегося Винисиуса, который живет свою лучшую жизнь и не понимает как так вышло. Да да, мир несправедлив.
Ютуберы поднимали бабки не с рекламы, а со скама, точнее это казино и реклама ставок на спорт, а так же продажа траффика
Если на это обратил внимание бывший отличный футболист из страны, где футбол как религия, из страны экономически развитой, то что тогда нам говорить?
Как объяснить миллионные (даже в рублях) зарплаты игроков при пустых трибунах, без еврокубков?
Ответ Алексей З.
Если на это обратил внимание бывший отличный футболист из страны, где футбол как религия, из страны экономически развитой, то что тогда нам говорить? Как объяснить миллионные (даже в рублях) зарплаты игроков при пустых трибунах, без еврокубков?
Ты же знаешь. Никто ничего объяснять не будет. Прикажут и всё. Или заставят, например, школьников раз в месяц водить на футбол. И вот тебе "заполненный" Стадион. Повышение количества фан-айди. И т. Д
Есть факт - большие футбольные клубы "генерят" большие доходы. Эти деньги идут на торги за игроков.
Всё предельно логично.
Всегда будут отрасли и организации, что в какой-то отрезок истории имеют возможности аккумулировать большой доход.

Задача человечества в целом, грамотно перераспределять эти доходы, чтобы не получилось, что в одном месте райский сад, а в другом разруха. Потому что в итоге эта самая разруха породит социальную нестабильность, что разрушит и райский сад, в том числе.

Хоть усритесь - а уравниловка - единственный способ цивилизации выжить в сколько-нибудь отдаленной перспективе.
Ответ Мельников Михаил
Есть факт - большие футбольные клубы "генерят" большие доходы. Эти деньги идут на торги за игроков. Всё предельно логично. Всегда будут отрасли и организации, что в какой-то отрезок истории имеют возможности аккумулировать большой доход. Задача человечества в целом, грамотно перераспределять эти доходы, чтобы не получилось, что в одном месте райский сад, а в другом разруха. Потому что в итоге эта самая разруха породит социальную нестабильность, что разрушит и райский сад, в том числе. Хоть усритесь - а уравниловка - единственный способ цивилизации выжить в сколько-нибудь отдаленной перспективе.
Абстрактное человечество ничего не решает - это обьект, а не субьект. Решают элиты и единственное чем они озабочены это сохранение и увеличение своего влияния, а не справедливостью мироустройства.

Но распределительная система для большинства и правда придет так как ии и роботизация оставят без работы большинство населения. И это большинство придется сажать на социал. В общем-то Питер Тиль устами Вэнса уже озвучивал будущее американского среднего класса: иммерсивные игры должны заменить им смысл жизни.
Ответ Мельников Михаил
Есть факт - большие футбольные клубы "генерят" большие доходы. Эти деньги идут на торги за игроков. Всё предельно логично. Всегда будут отрасли и организации, что в какой-то отрезок истории имеют возможности аккумулировать большой доход. Задача человечества в целом, грамотно перераспределять эти доходы, чтобы не получилось, что в одном месте райский сад, а в другом разруха. Потому что в итоге эта самая разруха породит социальную нестабильность, что разрушит и райский сад, в том числе. Хоть усритесь - а уравниловка - единственный способ цивилизации выжить в сколько-нибудь отдаленной перспективе.
Почитал тут ваши комменты. В одном вы пишете, что если не будет бедных, не будет и богатых. В другом комменте вы пишите, что нужна уравнивловка. Вам что ближе? Вы коммунист или за равную свободу конкуренции и труда? Третий вопрос. Может у вас с памятью плохо и вы сидите на двух стульях?
