  • Аллегри удален за перепалку с тренерским штабом «Комо». Перед этим Фабрегас, возможно, придержал Салемакерса за футболку у края поля
Аллегри удален за перепалку с тренерским штабом «Комо». Перед этим Фабрегас, возможно, придержал Салемакерса за футболку у края поля

Аллегри получил красную карточку в конце игры с «Комо».

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри удален на 80-й минуте матча Серии А.

На 79-й минуте возглавляющий «Комо» Франсеск Фабрегас, возможно, придержал за футболку Алексиса Салемакерса, пытавшегося догнать соперника после потери мяча. Бельгиец возмутился, после чего начал негодовать и Аллегри.

За перепалку с тренерским штабом «Комо» Массимилиано получил от Маурицио Мариани красную карточку.

Изображение: кадр из трансляции TV4

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Милан - главный конкурент Интера, поэтому удалим их тренера. Комо следующий матч с Юве, поэтому их тренера не удалим, потому что так у Комо больше шансов отобрать у Юве очки, чтобы они не попали в ЛЧ.
