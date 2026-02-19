  • Спортс
  • Луизао оскорбляли за поддержку Винисиуса: «Меня называли обезьяной и иудой в соцсетях. Это больно, но ты ничего не можешь сделать. Вот почему я считаю Вини героем»
43

Луизао оскорбляли за поддержку Винисиуса: «Меня называли обезьяной и иудой в соцсетях. Это больно, но ты ничего не можешь сделать. Вот почему я считаю Вини героем»

Луизао: меня называли обезьяной и иудой за поддержку Винисиуса.

Бывший капитан «Бенфики» Луизао подвергся оскорблениям после того, как поддержал Винисиуса Жуниора.

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Комментируя этот инцидент, Луизао заявил: «Стыдно за расизм Престианни, нужно быть достойным носить эту футболку. Его слова – ложь, я знаю правду по опыту».

«Меня оскорбляли в социальных сетях, называли обезьяной, иудой и говорили, что ноги моей больше никогда не будет на стадионе. Футболка «Бенфики» – моя вторая кожа!

Меня это расстраивает, особенно когда мы занимаем позицию в отношении чего-то столь серьезного... Вот почему я считаю Вини героем и образцом для подражания в борьбе с предрассудками, с расизмом. Это причиняет глубокую боль, ты чувствуешь это, но не можешь ничего сделать, не можешь действовать.

Я просто надеюсь, что Европа, которая является образцом для подражания, также станет образцом для подражания в борьбе с расизмом», – сказал Луизао в эфире ESPN.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
соцсети
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Футбол будет лучше и чище без таких персонажей, как Вини! Ничего кроме всё большего негатива у меня этот футболист не вызывает, неприятный тип.
Ответ Alex.K71
Футбол будет лучше и чище без таких персонажей, как Вини! Ничего кроме всё большего негатива у меня этот футболист не вызывает, неприятный тип.
этот мерзкий тип бесит всем кроме глоров реала
Ответ Ash Papyan
этот мерзкий тип бесит всем кроме глоров реала
Болельщиков (не глоров) Реала он тоже бесит
Я одно понять не могу вини что единственный черный в футболе ? Почему эти все скандалы происходят только с ним ?
Ответ Ilya Kozaev
Я одно понять не могу вини что единственный черный в футболе ? Почему эти все скандалы происходят только с ним ?
Только за этот год из новостей на этом сайте при переходе по тегу дискриминация из этой же новости:
- Сен-Максимен покинул «Америку» из-за расизма в адрес его детей в Мексике
- Балотелли подвергся расистским оскорблениям во 2-й лиге ОАЭ
- Суд приговорил к 150 часам неоплачиваемой работы человека, желавшего смерти семье Муниза и называвшего бразильца «рабом» после его голов «Ливерпулю»
- «Грязная черная проститутка. Я собираюсь убить тебя мучительным способом». «Ньюкасл» осудил оскорбления и угрозы в адрес Уиллока в соцсети и обратился в полицию

Но тебе лишь бы плюсиков пособирать с такими популистскими комментами, понимаю )
Ответ Ilya Kozaev
Я одно понять не могу вини что единственный черный в футболе ? Почему эти все скандалы происходят только с ним ?
Всё лицемерно делают вид, что сам Виниитуи ни при чём и разыгрывают растсикуб карту, чтобы не усугубить проблемы. Винисиус приносит много денег своей игрой и скандалами. Вообще всем. Заодно тысчии людей могут использовать его в качестве трамплинов по повышению на работах.
Всем выгодно э делать так, чтобы виновен был кто угодно, но не Винисиус. И это ещё больше злит обычных людей, поэтому процесс девинисиусизации на стадионах уже не остановить. Соответственно, будет ещё больше оскорблений и ненависти.
Как же вы достали со своим борцом с расизмом. Даже уже у нормальных и нейтральных людей это начинает раздражать
Ответ Акан Есимсеит
Как же вы достали со своим борцом с расизмом. Даже уже у нормальных и нейтральных людей это начинает раздражать
Нормальность у всех своя. У кого шариат и выкуп невесты, у кого толерантность, у кого скрепы...

Нормальные и нейтральные по-твоему те, кто с тобой согласен? )
Ответ Pelerin
Нормальность у всех своя. У кого шариат и выкуп невесты, у кого толерантность, у кого скрепы... Нормальные и нейтральные по-твоему те, кто с тобой согласен? )
Нормальные это те, кто верят на слово симулянту, пинающему в лицо вратаря
Вести себя как обезьяна, провоцировать соперников и потом ныть, что тебя называют обезьяной
Пример для подражания 🤝
Вини тоже нельзя считать образцом для подражания,из-за его провокационности.Он не борется с предрассудками ,а их создаёт.
Ответ Сергей Фетисов
Вини тоже нельзя считать образцом для подражания,из-за его провокационности.Он не борется с предрассудками ,а их создаёт.
Очень верно подмечено , "он не борется , он создаёт " вот именно он своими провокациями создаёт последствия такого масштаба. Взять к примеру Дани Алвеса, когда его весь матч оскорбляли и кинули банан, он же не побежал к арбитру тогда? Таких примеров очень много, Яя Туре, Абидаль, да вот недавно сами болельщики Мадрида оскорбряли на бровки Ямаля с Рафиньей, они побежали к арбитру? Многих игроков оскорбляли и игроки соперника , но никто из них не создавал похожую ситуацию как с Винисиусом. Вот почему такая реакция именно к Винисиусу.
Луизао Винисиусу
Отпустите тему расизма. Просто отпустите её. Не замечайте. Не давайте этой теме эфиры. Спустите её в унитаз.
И в современном мире она сама по себе сойдет на нет.
Действие будет вызывать противодействие. Неизбежно.
И сейчас на фоне всю затухающих именно что сегрегационных НАСТОЯЩИХ расистских проблем, топливо в это пламя добавляет только антирасистская кампания в СМИ и соцсетях.
Ответ Мельников Михаил
Отпустите тему расизма. Просто отпустите её. Не замечайте. Не давайте этой теме эфиры. Спустите её в унитаз. И в современном мире она сама по себе сойдет на нет. Действие будет вызывать противодействие. Неизбежно. И сейчас на фоне всю затухающих именно что сегрегационных НАСТОЯЩИХ расистских проблем, топливо в это пламя добавляет только антирасистская кампания в СМИ и соцсетях.
Кто-то на этом не кислое бабло делает, поэтому и говорят и пишут.
Неужели в Европе так много расистов?!
Ответ Onion
Неужели в Европе так много расистов?!
Полно, но если против русских, то это не расизм
Ответ Leo Bonart
Полно, но если против русских, то это не расизм
А русские расово отличаются от европейцев?
Европа не образец для подражания.
Я вот в экопарке был в Валенсии, как то давно, наблюдал за обезьянами, долго с полчаса (они хорошие, болельщикам этой команды надо бы туда сходить). Так вот - Винисиус, абсолютно точно не обезьяна. Он просто манипулятор, хам. Невоспитанный, и истеричный человек.
