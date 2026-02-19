Луизао оскорбляли за поддержку Винисиуса: «Меня называли обезьяной и иудой в соцсетях. Это больно, но ты ничего не можешь сделать. Вот почему я считаю Вини героем»

Луизао: меня называли обезьяной и иудой за поддержку Винисиуса.

Бывший капитан «Бенфики» Луизао подвергся оскорблениям после того, как поддержал Винисиуса Жуниора .

Во вторник «Реал » победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Комментируя этот инцидент, Луизао заявил : «Стыдно за расизм Престианни, нужно быть достойным носить эту футболку. Его слова – ложь, я знаю правду по опыту».

«Меня оскорбляли в социальных сетях, называли обезьяной, иудой и говорили, что ноги моей больше никогда не будет на стадионе. Футболка «Бенфики» – моя вторая кожа!

Меня это расстраивает, особенно когда мы занимаем позицию в отношении чего-то столь серьезного... Вот почему я считаю Вини героем и образцом для подражания в борьбе с предрассудками, с расизмом. Это причиняет глубокую боль, ты чувствуешь это, но не можешь ничего сделать, не можешь действовать.

Я просто надеюсь, что Европа, которая является образцом для подражания, также станет образцом для подражания в борьбе с расизмом», – сказал Луизао в эфире ESPN.