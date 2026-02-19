«Марсель» возглавил экс-тренер «Ренна» Бейе. Контракт – до 2027 года
Хабиб Бейе возглавил «Марсель».
«Марсель» объявил о назначении нового главного тренера.
Этот пост занял Хабиб Бейе, ранее работавший в «Ренне». Он сменил Роберто Де Дзерби. Контракт 48-летнего специалиста с клубом рассчитан до 2027 года.
«Марсель» занимает 4-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 40 очков после 22 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Марселя»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Кошмарное решение для Марселя.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем