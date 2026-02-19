«Марсель» возглавил экс-тренер «Ренна» Бейе. Контракт – до 2027 года

Хабиб Бейе возглавил «Марсель».

«Марсель » объявил о назначении нового главного тренера.

Этот пост занял Хабиб Бейе , ранее работавший в «Ренне». Он сменил Роберто Де Дзерби. Контракт 48-летнего специалиста с клубом рассчитан до 2027 года.

«Марсель» занимает 4-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 40 очков после 22 туров.