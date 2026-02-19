«Атлетико» не побеждает в трех матчах подряд и в ЛЧ, и в Ла Лиге – сегодня 3:3 с «Брюгге»

У «Атлетико» не побеждает и в ЛЧ, и в Ла Лиге три матча кряду.

Сегодня команда Диего Симеоне сыграла вничью с «Брюгге » в гостях в первом стыковом матче ЛЧ (3:3), пропустив на 91-й минуте.

Следующую игру «матрасники» проведут дома против «Эспаньола» в Ла Лиге .