3

«Атлетико» не побеждает в трех матчах подряд и в ЛЧ, и в Ла Лиге – сегодня 3:3 с «Брюгге»

У «Атлетико» не побеждает и в ЛЧ, и в Ла Лиге три матча кряду.

«Атлетико» имеет трехматчевую серию без побед как в Лиге чемпионов, так и в Ла Лиге. 

Сегодня команда Диего Симеоне сыграла вничью с «Брюгге» в гостях в первом стыковом матче ЛЧ (3:3), пропустив на 91-й минуте. 

Следующую игру «матрасники» проведут дома против «Эспаньола» в Ла Лиге

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
3 комментария
Хотя бы проигрывать перестали)) на время
Рекомендуем