«Атлетико» не побеждает в трех матчах подряд и в ЛЧ, и в Ла Лиге – сегодня 3:3 с «Брюгге»
Сегодня команда Диего Симеоне сыграла вничью с «Брюгге» в гостях в первом стыковом матче ЛЧ (3:3), пропустив на 91-й минуте.
Следующую игру «матрасники» проведут дома против «Эспаньола» в Ла Лиге.
