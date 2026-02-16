Анатолий Трубин: «Моя семья проводит по 17-18 часов без электричества, но я понимаю, что люди не могут постоянно говорить об Украине – в каждой стране своих проблем хватает»

Анатолий Трубин: моя семья проводит по 17-18 часов без электричества.

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются его близкие на Украине .

«Я постоянно на связи со своей семьей. Они проводят по 17-18 часов без электричества, выживают как могут. Иногда все в порядке, иногда не очень. Не знаю, что можно сказать насчет «безопасности».

В Великобритании, даже здесь, в Португалии, в каждой стране есть собственные проблемы. Когда начался конфликт (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘), это была горячая тема. Понимаю, что люди не могут постоянно говорить об Украине. У них хватает своих проблем. Но, конечно, как украинец, я должен напоминать миру о том, что конфликт не закончился, жизнь не нормализовалась», – сказал голкипер «Бенфики» в интервью The Athletic.