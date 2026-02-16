  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анатолий Трубин: «Моя семья проводит по 17-18 часов без электричества, но я понимаю, что люди не могут постоянно говорить об Украине – в каждой стране своих проблем хватает»
104

Анатолий Трубин: «Моя семья проводит по 17-18 часов без электричества, но я понимаю, что люди не могут постоянно говорить об Украине – в каждой стране своих проблем хватает»

Анатолий Трубин: моя семья проводит по 17-18 часов без электричества.

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются его близкие на Украине.

«Я постоянно на связи со своей семьей. Они проводят по 17-18 часов без электричества, выживают как могут. Иногда все в порядке, иногда не очень. Не знаю, что можно сказать насчет «безопасности».

В Великобритании, даже здесь, в Португалии, в каждой стране есть собственные проблемы. Когда начался конфликт (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘), это была горячая тема. Понимаю, что люди не могут постоянно говорить об Украине. У них хватает своих проблем. Но, конечно, как украинец, я должен напоминать миру о том, что конфликт не закончился, жизнь не нормализовалась», – сказал голкипер «Бенфики» в интервью The Athletic.

Опубликовал: Алексей Белоус
Политика
logoБенфика
logoвысшая лига Португалия
logoСборная Украины по футболу
logoАнатолий Трубин
104 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У меня сегодня три раза свет по часу отключали из- за непогоды. Гнев и ярость, и уныние от того ,что сам ничего не можешь изменить. Я искренне сочувствую людям ,которые в таком режиме живут месяцами, согреваясь всеми мыслимыми и немыслимыми способами (
Ответ Lospinmaps
У меня сегодня три раза свет по часу отключали из- за непогоды. Гнев и ярость, и уныние от того ,что сам ничего не можешь изменить. Я искренне сочувствую людям ,которые в таком режиме живут месяцами, согреваясь всеми мыслимыми и немыслимыми способами (
Спортс бы лучше не выкладывал такие новости. У 15 рублевых ботов нет морали. Они её уже давно потеряли. Что ни новость про Украину, то слет любителей соловьиного попета
Ответ L1S
Спортс бы лучше не выкладывал такие новости. У 15 рублевых ботов нет морали. Они её уже давно потеряли. Что ни новость про Украину, то слет любителей соловьиного попета
76% процентов по оценкам Левады-центр не боты.
Донбасс в свое время неделями были без света, если что!
Ответ Erto os
Донбасс в свое время неделями были без света, если что!
Комментарий скрыт
Ответ Jenqa123
Комментарий скрыт
киевская хунта
Есть проверенный метод. Выйти на игру в шлеме с фотками. Говорят помогает.
Ответ deadjoker
Есть проверенный метод. Выйти на игру в шлеме с фотками. Говорят помогает.
Ну этот еще адекватно высказался так то,особенно по меркам душевнобольного с шлемом)
Ответ alexmixer9
Ну этот еще адекватно высказался так то,особенно по меркам душевнобольного с шлемом)
Че за тема?
У него же вроде тёрки с батей, или я что-то путаю
Ответ ZarvuR2020
У него же вроде тёрки с батей, или я что-то путаю
Если верить спортсу, то да, проскакивала такая информация в прошлом году.
Толя, а почему же в такое тяжёлое для твоей семьи время ты поддерживаешь её из своей тёплой солнечной Португалии, где нет проблем с электричеством? Почему ты не рядом с родными, или почему родные не рядом с тобой?
P.S. Забавно, что Спортс перед публикацией предупредил меня, что мой комментарий может носить оскорбительный характер. Даже интересно - что оскорбительного? Имя? Слово "семья"? Португалия?
Ответ Reggi
Толя, а почему же в такое тяжёлое для твоей семьи время ты поддерживаешь её из своей тёплой солнечной Португалии, где нет проблем с электричеством? Почему ты не рядом с родными, или почему родные не рядом с тобой? P.S. Забавно, что Спортс перед публикацией предупредил меня, что мой комментарий может носить оскорбительный характер. Даже интересно - что оскорбительного? Имя? Слово "семья"? Португалия?
Видимо, ’Толя’ виноват, написал бы Анатолий, ну или Анатолик и всё, был бы без желтой карточки)
Ответ Reggi
Толя, а почему же в такое тяжёлое для твоей семьи время ты поддерживаешь её из своей тёплой солнечной Португалии, где нет проблем с электричеством? Почему ты не рядом с родными, или почему родные не рядом с тобой? P.S. Забавно, что Спортс перед публикацией предупредил меня, что мой комментарий может носить оскорбительный характер. Даже интересно - что оскорбительного? Имя? Слово "семья"? Португалия?
Допускаю, что родители сами не хотят уезжать. Такие встречаются, да.
Ну и забрал бы семью в Португалию...
Классная модерация у Спортса) Правду удаляют.Зачем вообще тогда сюда такое постить.Вопрос риторический.
Вот даже на этом комменте предупреждение выскакивает)
Ответ Гамарджоба Генацвале
Классная модерация у Спортса) Правду удаляют.Зачем вообще тогда сюда такое постить.Вопрос риторический. Вот даже на этом комменте предупреждение выскакивает)
Уж не Вы ли носителем правды являетесь?
Ответ SerVer
Уж не Вы ли носителем правды являетесь?
Я написал то, что даже антироссийская Википедия подтверждает и ещё куча источников.
Комментарий удален модератором
Ответ Eldoctor58
Комментарий удален модератором
Д и то вранье, они быстро все восстанавливают, а мудрый политик не дает добро на полное уничтожение тэц, к сожалению.
в сутках 24 часа
Комментарий удален модератором
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий удален модератором
В точку!
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий удален модератором
На фиг надо. Тут хоть спор идет, обсуждение событий. Изоляция никому еще пользы не приносила. Ну уйдем мы из телеграмма, отсюда. И что останется? Только их контент, который они будут вливать в уши русскоговорящим по всему миру?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
16 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
39 минут назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» арендует Абдулкадырова у ЦСКА с опцией выкупа («СЭ»)
6 минут назад
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
51 минуту назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Рекомендуем