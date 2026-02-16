Арбелоа о «Бенфике»: «Реал» хочет не просто выбить их, а выиграть Лигу чемпионов. Это цель, а не месть»

Арбелоа о матче с «Бенфикой»: «Реал» нацелен выбить их и выиграть Лигу чемпионов.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа поделился ожиданиями от противостояния с «Бенфикой» в стыковых матчах Лиги чемпионов.

Первая игра состоится во вторник на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Ранее «Бенфика » обыграла «Мадрид» в заключительном туре общего этапа турнира (4:2).

– Какую «Бенфику» мы можем ожидать завтра?

– Во-первых, обладающую рядом индивидуальных талантов. Но их настрой будет очень похож на тот, что был три недели назад. У них есть лидер, который задает тон, диктует, как они играют и борются. В этом плане есть небольшие нюансы. Но это будет очень конкурентный, сложный матч. И мы должны быть к этому готовы.

– Моуринью говорил о «раненом» «Реале». Есть ли чувство мести?

– Нет, нет, нет. Мы всегда думаем о победе. Наша цель не просто выбить «Бенфику», а выиграть Лигу чемпионов. Пройти в плей-офф – это не месть, а цель, – сказал Арбелоа на предматчевой пресс-конференции.