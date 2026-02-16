  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа о «Бенфике»: «Реал» хочет не просто выбить их, а выиграть Лигу чемпионов. Это цель, а не месть»
30

Арбелоа о «Бенфике»: «Реал» хочет не просто выбить их, а выиграть Лигу чемпионов. Это цель, а не месть»

Арбелоа о матче с «Бенфикой»: «Реал» нацелен выбить их и выиграть Лигу чемпионов.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поделился ожиданиями от противостояния с «Бенфикой» в стыковых матчах Лиги чемпионов.

Первая игра состоится во вторник на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Ранее «Бенфика» обыграла «Мадрид» в заключительном туре общего этапа турнира (4:2).

– Какую «Бенфику» мы можем ожидать завтра?

– Во-первых, обладающую рядом индивидуальных талантов. Но их настрой будет очень похож на тот, что был три недели назад. У них есть лидер, который задает тон, диктует, как они играют и борются. В этом плане есть небольшие нюансы. Но это будет очень конкурентный, сложный матч. И мы должны быть к этому готовы.

Моуринью говорил о «раненом» «Реале». Есть ли чувство мести?

– Нет, нет, нет. Мы всегда думаем о победе. Наша цель не просто выбить «Бенфику», а выиграть Лигу чемпионов. Пройти в плей-офф – это не месть, а цель, – сказал Арбелоа на предматчевой пресс-конференции.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoвысшая лига Португалия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБенфика
психология
logoЖозе Моуринью
logoАльваро Арбелоа
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не понимаю, про какой автобус Моуриньо тут некоторые говорят, если по ожидаемым голам и создаваемым моментам Бенфика на втором месте в своей лиге, уступает только Спортингу. Реализация да, плохая. Мельком смотрел некоторые их матчи в Лч, по ощущениям это самая атакующая команда Моура за последние 10 лет.
Ответ Samsung Russia
Не понимаю, про какой автобус Моуриньо тут некоторые говорят, если по ожидаемым голам и создаваемым моментам Бенфика на втором месте в своей лиге, уступает только Спортингу. Реализация да, плохая. Мельком смотрел некоторые их матчи в Лч, по ощущениям это самая атакующая команда Моура за последние 10 лет.
Комментарий скрыт
Ответ Samsung Russia
Не понимаю, про какой автобус Моуриньо тут некоторые говорят, если по ожидаемым голам и создаваемым моментам Бенфика на втором месте в своей лиге, уступает только Спортингу. Реализация да, плохая. Мельком смотрел некоторые их матчи в Лч, по ощущениям это самая атакующая команда Моура за последние 10 лет.
Бенфика наиграл примерно на 15-е место в общем этапе ЛЧ, их проход в плей-офф справдлив, хотя и случился в момент, когда выглядело без шансов
Альваро, чей дриблинг я видел под потрясающий комментарий...Сыграл за нас почти 250 матчей и уже тренирует, хотя например за Фурию Рохо дебютировал меняя нашего экс кэпа Рамоса, притом что второй еще гвоздик в стену не вбил)
На счет заголовка, не думаю что это дословно то, что думает Арбелоа. Думаю эдакий максимализм навеян ребятами которые поближе к Фло, или самим Пересом. Глобально звучит как правда, большой клуб, один из лучших в мире, задачи всегда самые высокие. Для нового, молодого тренера, такие высказывания мягко говоря рискованны. А если посмотреть на игру в этом сезоне, слово мягко можно убрать. Хотя в игре с Сосьедадом Захаряна команда перестроилась и приятно удивила. Маур, уже и так Бенфике подарил сказку, хватит, да и кажется не по силам, но это футбол, посмотрим. Выбирая исход этой ЛЧ для Реала, мое субъективное мнение такого, или идем до полуфинала(минимум) если нет, лучше драматично проиграть Бенфике)
Ответ Plutto
Альваро, чей дриблинг я видел под потрясающий комментарий...Сыграл за нас почти 250 матчей и уже тренирует, хотя например за Фурию Рохо дебютировал меняя нашего экс кэпа Рамоса, притом что второй еще гвоздик в стену не вбил) На счет заголовка, не думаю что это дословно то, что думает Арбелоа. Думаю эдакий максимализм навеян ребятами которые поближе к Фло, или самим Пересом. Глобально звучит как правда, большой клуб, один из лучших в мире, задачи всегда самые высокие. Для нового, молодого тренера, такие высказывания мягко говоря рискованны. А если посмотреть на игру в этом сезоне, слово мягко можно убрать. Хотя в игре с Сосьедадом Захаряна команда перестроилась и приятно удивила. Маур, уже и так Бенфике подарил сказку, хватит, да и кажется не по силам, но это футбол, посмотрим. Выбирая исход этой ЛЧ для Реала, мое субъективное мнение такого, или идем до полуфинала(минимум) если нет, лучше драматично проиграть Бенфике)
Будучи тренером Реала, Барсы, Баварии как минимум публично ты должен говорить о самых высоких целях, для этих клубов это победы в каждом турнире. Даже если мы тут все коллективно накинули на Арбелоа и Лапорту ярлык популистов, они говорят что должны. А сам процесс и реальные достижения это уже вопрос другой - внутренний.
Не вижу шансов у Бенфики.
Реал уверенно пройдет дальше
Ответ Егор Крид58
Не вижу шансов у Бенфики. Реал уверенно пройдет дальше
Мбаппе нет(вроде), Цз нет, Родриго нет.
У Арбелоа состав ,у Моуриньо- опыт.Все будет на тонкого
А почему интервью дает не Винисиус?
Временщик то юморист 😊
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Моуринью о «Реале»: «Я бы очень хотел выбить их из ЛЧ – и чтобы Арбелоа выиграл Ла Лигу и остался в клубе надолго. Он этого заслуживает»
16 февраля, 15:41
Моуринью о матче с «Реалом»: «Раненый король опасен. Мы будем играть с холодной головой, амбициями и уверенностью»
16 февраля, 08:28
Моуринью о встрече с «Реалом» в стыках ЛЧ: «Бенфике» достались короли, у них 15 титулов. Это самый серьезный претендент на победу в турнире»
31 января, 16:35
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
16 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
39 минут назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» арендует Абдулкадырова у ЦСКА с опцией выкупа («СЭ»)
6 минут назад
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
51 минуту назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Рекомендуем