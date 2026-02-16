Арбелоа о «Бенфике»: «Реал» хочет не просто выбить их, а выиграть Лигу чемпионов. Это цель, а не месть»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поделился ожиданиями от противостояния с «Бенфикой» в стыковых матчах Лиги чемпионов.
Первая игра состоится во вторник на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Ранее «Бенфика» обыграла «Мадрид» в заключительном туре общего этапа турнира (4:2).
– Какую «Бенфику» мы можем ожидать завтра?
– Во-первых, обладающую рядом индивидуальных талантов. Но их настрой будет очень похож на тот, что был три недели назад. У них есть лидер, который задает тон, диктует, как они играют и борются. В этом плане есть небольшие нюансы. Но это будет очень конкурентный, сложный матч. И мы должны быть к этому готовы.
– Моуринью говорил о «раненом» «Реале». Есть ли чувство мести?
– Нет, нет, нет. Мы всегда думаем о победе. Наша цель не просто выбить «Бенфику», а выиграть Лигу чемпионов. Пройти в плей-офф – это не месть, а цель, – сказал Арбелоа на предматчевой пресс-конференции.
На счет заголовка, не думаю что это дословно то, что думает Арбелоа. Думаю эдакий максимализм навеян ребятами которые поближе к Фло, или самим Пересом. Глобально звучит как правда, большой клуб, один из лучших в мире, задачи всегда самые высокие. Для нового, молодого тренера, такие высказывания мягко говоря рискованны. А если посмотреть на игру в этом сезоне, слово мягко можно убрать. Хотя в игре с Сосьедадом Захаряна команда перестроилась и приятно удивила. Маур, уже и так Бенфике подарил сказку, хватит, да и кажется не по силам, но это футбол, посмотрим. Выбирая исход этой ЛЧ для Реала, мое субъективное мнение такого, или идем до полуфинала(минимум) если нет, лучше драматично проиграть Бенфике)
