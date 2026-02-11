Связанные с «Крыльями» уголовные дела о коррупции в судействе и работе агентов прекращены за отсутствием состава преступления. Долга судьям в размере 36 млн не было («Топи за «Крылья»!»)

Уголовные дела, связанные с «Крыльями Советов», закрыты.

Расследования в отношении «Крыльев Советов » и проверка финансово-хозяйственной деятельности клуба прекращены.

Как сообщает телеграм-канал «Топи за «Крылья»!», уголовные дела, касающиеся коррупции в судейском корпусе и работы агентов, закрыты МВД за отсутствием состава преступления.

«По «агентскому» делу самарские и московские следователи вызывали футболистов на допросы, проводили обыски у футбольных агентов и их сотрудников, но ничего противозаконного найти не смогли.

Аналогичный итог и после полной проверки деятельности «Крыльев» в предыдущие годы. Не найдены и доказательства мошенничества в судейском корпусе – долга судьям в размере ₽36 млн никогда не существовало», – говорится в публикации.

