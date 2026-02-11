  • Спортс
  • Связанные с «Крыльями» уголовные дела о коррупции в судействе и работе агентов прекращены за отсутствием состава преступления. Долга судьям в размере 36 млн не было («Топи за «Крылья»!»)
114

Связанные с «Крыльями» уголовные дела о коррупции в судействе и работе агентов прекращены за отсутствием состава преступления. Долга судьям в размере 36 млн не было («Топи за «Крылья»!»)

Уголовные дела, связанные с «Крыльями Советов», закрыты.

Расследования в отношении «Крыльев Советов» и проверка финансово-хозяйственной деятельности клуба прекращены.

Как сообщает телеграм-канал «Топи за «Крылья»!», уголовные дела, касающиеся коррупции в судейском корпусе и работы агентов, закрыты МВД за отсутствием состава преступления.

«По «агентскому» делу самарские и московские следователи вызывали футболистов на допросы, проводили обыски у футбольных агентов и их сотрудников, но ничего противозаконного найти не смогли.

Аналогичный итог и после полной проверки деятельности «Крыльев» в предыдущие годы. Не найдены и доказательства мошенничества в судейском корпусе – долга судьям в размере ₽36 млн никогда не существовало», – говорится в публикации.

Федорищев о заявлениях про коррупцию в судействе: «Я пойду до конца, отвечу за то, что сказал. Нельзя давать ни малейшего шанса гадости, грязи и коррупции. Перед собой я честен»

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Топи за «Крылья»
114 комментариев
Это что получается, губернатор - балабол? Да быть такого не может.
А с Андреевым тоже пшик?
Ответ NoN
Это что получается, губернатор - балабол? Да быть такого не может. А с Андреевым тоже пшик?
Уволить на ###.
Ответ NoN
Это что получается, губернатор - балабол? Да быть такого не может. А с Андреевым тоже пшик?
Комментарий скрыт
"Были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались."(С)
Ответ Japonskiy Magnitofon
"Были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались."(С)
В процессе расследования начали выходить на себя. Вот и остановились.
Очень неожиданно
Ответ Deniser
Очень неожиданно
У нас закрывают 1% дел, поэтому да, это очень неожиданно, тк палка страдает
Ответ Dzhansug Bukiya
У нас закрывают 1% дел, поэтому да, это очень неожиданно, тк палка страдает
Да их и не возбуждали, скорее всего. Так, проверку провели и все.
порадуемся же за наш кристально чистый и честный, перспективный и всепобеждающий футбол!
Ответ lightrip
порадуемся же за наш кристально чистый и честный, перспективный и всепобеждающий футбол!
И новое поколение губернаторов !
Удивительно качественный человеческий материал - элита !
Как и следовало ожидать. Зато какие громкие заявления делал Федорищев. Сразу было понятно. что это сплошной пиар и бла-бла-бла. А некоторые, особо умные, даже объявили его чуть ли не главным борцуном против коррупции в футболе)))
Ответ viktorpavlov70
Как и следовало ожидать. Зато какие громкие заявления делал Федорищев. Сразу было понятно. что это сплошной пиар и бла-бла-бла. А некоторые, особо умные, даже объявили его чуть ли не главным борцуном против коррупции в футболе)))
Пытался бороться, но ему объяснили.
Ответ zanuda59
Пытался бороться, но ему объяснили.
Там и попытки не было.
А губера за клевету слабо?
Ответ Арсений1990
А губера за клевету слабо?
А конкретно кто
Вот так и работай в долг… скажут потом, что ничего нет. Судьям на заметку: работайте с авансом 80%.
Ответ Noken
Вот так и работай в долг… скажут потом, что ничего нет. Судьям на заметку: работайте с авансом 80%.
Предоплата 100%. Гарантий нет.)))
Губернатор классический чиновник современной России. Пустослов, некомпетентный и просто чей-то дружок (Дюмина). Интересно чем он там отрабатывает наверх, если ему регион доверили?!

А вообще топ команда у них: Дягтерев, Федорищев и т.д. С такими не скучно наверное
Ноу криминалити!
