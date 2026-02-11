  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нагучев о «Спартаке»: «Почему нет предложения Дзюбе? Это против логики, он будет там будет много и с удовольствием забивать. То, что он наступил на шарф, будет неважно на празднике трофеев»
54

Нагучев о «Спартаке»: «Почему нет предложения Дзюбе? Это против логики, он будет там будет много и с удовольствием забивать. То, что он наступил на шарф, будет неважно на празднике трофеев»

Роман Нагучев: «Спартаку» нужно подписать Дзюбу.

Роман Нагучев призвал «Спартак» подписать Артема Дзюбу.

«Меня занимал Кубок РПЛ, и [я] внимательно смотрел за главными звездами родной лиги. И есть пара вещей, которые мне все еще непонятны, потому что существуют против всякой логики. Вот Вендел от души затусил, получил штраф, а на тяжелейших сборах один из лучших. А нам же в детстве запрещали веселиться, ведь футбол – это тяжело, надо готовиться, за улыбки еще круг или челнок на все поле надо пробежать. Феноменально, короче.

И второе. Глядя на промахи Алекса Соболева, у меня в голове каждый раз возникает образ главного нападающего чемпионата России. Артема Дзюбы, конечно. И я уже несколько лет задаю себе и «Спартаку» один и тот же вопрос: почему красно-белые не делают ему предложения?! Это, как и блестящая игра Вендела, против логики.

«Спартак» отдавал Соболева, который хотел нового вызова, – тут как раз логика. Но на его место Артем был бы идеальным попаданием. И маркетинговым, и кадровым. Дзюба в этом «Спартаке» будет много и с удовольствием забивать, нет сомнений, ведь что в 25, что в 35 он это делал везде одинаково стабильно: «Томь», «Ростов», «Арсенал» Тула не то же самое, что «Зенит» и «Спартак», а голов было все равно навалом.

Фанаты справедливо вспомнят, что Артем когда-то зачем-то наступил на шарф. Да, было дело, но вообще-то сейчас в клубе работают шестеро самых настоящих экс-армейцев.

Все это будет неважно на празднике больших трофеев. Я голосую за такое приключение», – написал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Романа Нагучева
logoАртем Дзюба
logoВендел
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoАкрон
logoРоман Нагучев
logoЗенит
logoАлександр Соболев
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой-то он глупый мне кажется
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Какой-то он глупый мне кажется
Нагучев или Дзюба?
Ответ Саввсем
Нагучев или Дзюба?
Обе две.
Вот интересно, этот человек реально что делает в футболе, после таких заявлений?Это не профи, он базовых вещей не понимает 🤷🏻
Это что за пьяные выходки?
Пригласи его к себе чай попить.
Ответ Добрый Мухомор
Пригласи его к себе чай попить.
Пусть пригласит вечером...на завтрак.
Кто нибудь отправьте его подлечиться
Ответ maran
Кто нибудь отправьте его подлечиться
бесполезно. это не лечится
Ответ древний
бесполезно. это не лечится
согласен он клинически недееспособный
А потом комментаторы негодуют, почему их считают дегенератами и смотрят футбол без звука
Ну для таких как рома Нагучев может и не важно, а всём спартаковцам важно. Чтоб ни за какие деньги этого игрочишки не было 🤬🤬🤬🤬
Дзюбу никогда не простят за шарф, это святое! Да там кроме шарфа достаточно всего было
Ответ РЕАл
Дзюбу никогда не простят за шарф, это святое! Да там кроме шарфа достаточно всего было
Если шарф это святое, то кто тот, кто с трибуны его кинул Дзюбе?
Ответ Климент Зимин
Если шарф это святое, то кто тот, кто с трибуны его кинул Дзюбе?
Святой?
Такое ощущение, что Нагучева попросил закинуть эту удочку Дзюба, который, наверняка, хочет завершить футбольную карьеру в родном Спартаке.
Я что то не понимаю логики брать старого Дзюбу…. Тем более с его убогим характером и чувством юмора…
А маркетинговой составляющей точно нет в этом, скандалов в Спартаке и без него хватает…
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Байер» играет с «Санкт-Паули»
4 минуты назадLive
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
19 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
34 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
39 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
41 минуту назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» – «Санкт-Паули». Васкес и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
«Вердер» – «Бавария». Кейн и Карл в старте. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
29 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
34 минуты назадLive
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
54 минуты назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем